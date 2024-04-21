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Лунин - в старте Реала на Эль-Класико

Испания

Будет горячая битва!

Лунин - в старте Реала на Эль-Класико

Madrid Extra

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин будет играть против "Барселоны" в 32-м туре Ла Лиги. Последний раз Андрей оставался на скамейке запасных 21-го января, когда мадридцы проводили матч с "Альмерией" (3:2).

Эль-Класико начнется в 22:00. Текстовая трансляция будет доступна на сайте UA-Футбол.

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Эль-Класико. Реал Мадрид – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 32-го тура Ла Лиги
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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mr.Smith
21.04.2024 в 20:23
Ніби хтось сумнівався
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Комментарии 1
avatar
mr.Smith
21.04.2024 в 20:23
Ніби хтось сумнівався
Ответить
0
0

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