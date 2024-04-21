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Лунин - в старте Реала на Эль-Класико
Будет горячая битва!
Madrid Extra
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин будет играть против "Барселоны" в 32-м туре Ла Лиги. Последний раз Андрей оставался на скамейке запасных 21-го января, когда мадридцы проводили матч с "Альмерией" (3:2).
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2024
???? @FCBarcelona_es@UnicajaBanco | #ElClásico pic.twitter.com/xqzi0EcHUt
Эль-Класико начнется в 22:00. Текстовая трансляция будет доступна на сайте UA-Футбол.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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mr.Smith
21.04.2024 в 20:23
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