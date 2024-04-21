Лунин - в старте Реала на Эль-Класико

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин будет играть против "Барселоны" в 32-м туре Ла Лиги. Последний раз Андрей оставался на скамейке запасных 21-го января, когда мадридцы проводили матч с "Альмерией" (3:2).

Эль-Класико начнется в 22:00. Текстовая трансляция будет доступна на сайте UA-Футбол.