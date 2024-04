Примера. Атлетико провалился на Мендисорросе, Сосьедад - на Колизее, Серлот отметил рождение дочери

"Атлетико" настолько слаб, что проиграл команде, которая до этого выиграла всего 1 матч из 9.

Причем счет абсолютно по делу. В первом тайме "Матрасники" хоть и больше владели мячом, но не создали толком ничего.

В то же время за "Алавес" счет открыл красивым дальним ударом на исполнение Карлос Бенавидес.

В дальнейшем еще убойный момент упустил Джулиано Симеоне, сын тренера "Матрасников", а под занавес тайма арбитр сперва дал пенальти за игру рукой Аспиликуэты, но отменил после подсказки ВАР.

"Атлетико" на поле появился лишь в конце игры, но напоролся на отменную игру голкипера "Алавеса" Антонио Сиверы, который в прыжках отразил удары Самуэла Лино и Анхеля Корреа.

12 - Atlético de Madrid have conceded at least one goal in their last 12 games in all competitions (21 goals conceded), their worst run without a clean sheet since December 1999 (12 games, 23 goals). Fragility.

Ну, а уже в добавленное время истинный шедевр удался лидеру "Алавеса" Луису Риохе - и он убил интригу окончательно.

Изможденной, лишенной идей выглядит команда Симеоне, и это обещает ей непростой финиш сезона. Сейчас "Матрасники" идут 4-ми с 61 очком — лишь на 3 больше, чем у Бильбао. "Алавес", в свою очередь, 13-й с 35 очками.

32-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Бенавидес, 15, Риоха, 90+3

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Марин, Хави Лопес — Бенавидес, Бланко — Горосабель (Риоха, 88), Гуриди (Гевара, 70), Симеоне (Висенте, 79) — Кике (Паничелли, 79)

"Атлетико": Облак — Савич (Райхани, 81), Хименес, Аспиликуэта (Рейнилду, 57) — Молина (Эрмосо, 81), де Пауль (Сауль, 46), Коке, Барриос (Рикельме, 67), Самуэл Лино — Гризманн, Корреа

Предупреждения: Гуриди, 2, Хави Лопес, 6, Абгар, 33, Бенавидес, 49, Марин, 69 — Корреа, 45, Аспиликуэта, 50, Савич, 68

Этот матч удивителен тем, что в нем "Хетафе", самая грубая команда ТОП-5 чемпионатов, не заработала ни единого предупреждения.

Что же касается счета, то ничья справедлива. Команды даже по воротам пробили одинаковое количество раз — по 7.

"Ла Реал" открыл счет после красивого удара головой в падении от Барренечеа.

"Хетафе" ответил на это мощной атакой на 29-й минуте. Латаса и Оскар расстреливали ворота, и изначально гол записали на Хуанми, но повторы показали, что уже удар Оскара пересек линию; Ремиро выбил его слишком поздно.

6 - @masongreenwood has become the first non-Spanish @GetafeCF player to provide at least six assists in a single season in @LaLiga since Abdelaziz Barrada in 2012/13. Vision.

Во втором тайме острее были, пожалуй, хозяева. Тут вам и удар Оскара со штрафного в штангу, и неудавшееся рандеву с голкипером у Маты. Впрочем, и Захарян тоже имел удобный шанс.

В таблице ничья оставила "Реал Сосьедад" на 6-м месте с 51 очком. У "Хетафе" - 40 баллов и 9-е место.

32-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Оскар, 29 — Барренечеа, 13

"Хетафе": Сория — Кармона (Альварес, 88), Даконам (Мартин, 90+1), Альдерете, Рико — Сантьяго (Мориба, 67), Милья — Гринвуд, Максимович, Оскар (Таллаль, 88) — Латаса (Мата, 67)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Одриосола, 46), Ле Норман (Тирни, 84), Пачеко, Галан — Захарян (Элустондо, 69), Турьентес, Мерино — Бекер (Садик, 68), Оярсабаль, Барренечеа (Кубо, 46)

Предупреждения: Мерино, 39, Элустондо, 90+5

После этой игры Марселино признал, что худшая команда победила, но, пожалуй, это преувеличение.

"Вильярреал" вдвое реже бил по воротам и намного меньше владел мячом, но он был эффективнее и открыл счет в быстрой атаке — Педраса прострелил точно на Ахомаша.

"Альмерия" отыгралась благодаря росту и мощи Чоко Лосано, который затолкал мяч в сетку вместе с защитником.

Что было дальше? Монотонное давление хозяев почти без моментов, если не считать удар Виеры.

Развязка же наступила в самой концовке. Сперва Ларжи Рамазани уже привычно сглупил, заработав красную за удар игрока без мяча. Ну, а дальше "Подводники" легко реализовали большинство — длинный пас растянул оборону и вывел на пространство Альберто Морено, которому не составило труда найти кроссом Серлота. Необыкновенный день для норвежца, ведь прямо по ходу матча у него родилась дочь.

Alexander Sørloth was told he could stay in Villarreal to witness the birth of his daughter



Him and his parter, Lena, decided to travel to Almeria and Sørloth played in the club's match



His daughter, Emma, was born during the game and Sørloth scored a 92' winner



❤️ pic.twitter.com/XD6cW5EOra — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 21, 2024

В таблице победа подняла "Вильярреал" на 9-е место с 42 очками. У "Альмерии" - 14 очков и последняя, 20-я строчка.

32-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Лосано, 30 — Ахомаш, 25, Серлот, 90+2

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Ланга — Робертоне, Лопи (Пенья, 68) — Баптистао, Виера (Аррибас, 76), Эмбарба (Ромеро, 85) — Лосано (Рамазани, 69)

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Манди (Куэнка, 72), Москера, Педраса (Альберто Морено, 61) — Ахомаш (Моралес, 79), Парехо (Гедеш, 60), Коклен, Баэна — Жерар Морено (Траоре, 72), Серлот

Предупреждения: Виера, 73, Рамазани, 80 — Ахомаш, 50, Коклен, 59, Йоргенсен, 62, Фемения, 88

Удаление: Рамазани, 87