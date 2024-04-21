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Примера. Атлетико провалился на Мендисорросе, Сосьедад - на Колизее, Серлот отметил рождение дочери

Испания

У "Матрасников" все очень плохо

Примера. Атлетико провалился на Мендисорросе, Сосьедад - на Колизее, Серлот отметил рождение дочери

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" настолько слаб, что проиграл команде, которая до этого выиграла всего 1 матч из 9.

Причем счет абсолютно по делу. В первом тайме "Матрасники" хоть и больше владели мячом, но не создали толком ничего.

В то же время за "Алавес" счет открыл красивым дальним ударом на исполнение Карлос Бенавидес.

В дальнейшем еще убойный момент упустил Джулиано Симеоне, сын тренера "Матрасников", а под занавес тайма арбитр сперва дал пенальти за игру рукой Аспиликуэты, но отменил после подсказки ВАР.

"Атлетико" на поле появился лишь в конце игры, но напоролся на отменную игру голкипера "Алавеса" Антонио Сиверы, который в прыжках отразил удары Самуэла Лино и Анхеля Корреа.

Ну, а уже в добавленное время истинный шедевр удался лидеру "Алавеса" Луису Риохе - и он убил интригу окончательно.

Изможденной, лишенной идей выглядит команда Симеоне, и это обещает ей непростой финиш сезона. Сейчас "Матрасники" идут 4-ми с 61 очком — лишь на 3 больше, чем у Бильбао. "Алавес", в свою очередь, 13-й с 35 очками.

32-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Бенавидес, 15, Риоха, 90+3

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Марин, Хави Лопес — Бенавидес, Бланко — Горосабель (Риоха, 88), Гуриди (Гевара, 70), Симеоне (Висенте, 79) — Кике (Паничелли, 79)

"Атлетико": Облак — Савич (Райхани, 81), Хименес, Аспиликуэта (Рейнилду, 57) — Молина (Эрмосо, 81), де Пауль (Сауль, 46), Коке, Барриос (Рикельме, 67), Самуэл Лино — Гризманн, Корреа

Предупреждения: Гуриди, 2, Хави Лопес, 6, Абгар, 33, Бенавидес, 49, Марин, 69 — Корреа, 45, Аспиликуэта, 50, Савич, 68

Этот матч удивителен тем, что в нем "Хетафе", самая грубая команда ТОП-5 чемпионатов, не заработала ни единого предупреждения.

Что же касается счета, то ничья справедлива. Команды даже по воротам пробили одинаковое количество раз — по 7.

"Ла Реал" открыл счет после красивого удара головой в падении от Барренечеа.

"Хетафе" ответил на это мощной атакой на 29-й минуте. Латаса и Оскар расстреливали ворота, и изначально гол записали на Хуанми, но повторы показали, что уже удар Оскара пересек линию; Ремиро выбил его слишком поздно.

Во втором тайме острее были, пожалуй, хозяева. Тут вам и удар Оскара со штрафного в штангу, и неудавшееся рандеву с голкипером у Маты. Впрочем, и Захарян тоже имел удобный шанс.

В таблице ничья оставила "Реал Сосьедад" на 6-м месте с 51 очком. У "Хетафе" - 40 баллов и 9-е место.

32-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Оскар, 29 — Барренечеа, 13

"Хетафе": Сория — Кармона (Альварес, 88), Даконам (Мартин, 90+1), Альдерете, Рико — Сантьяго (Мориба, 67), Милья — Гринвуд, Максимович, Оскар (Таллаль, 88) — Латаса (Мата, 67)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Одриосола, 46), Ле Норман (Тирни, 84), Пачеко, Галан — Захарян (Элустондо, 69), Турьентес, Мерино — Бекер (Садик, 68), Оярсабаль, Барренечеа (Кубо, 46)

Предупреждения: Мерино, 39, Элустондо, 90+5

После этой игры Марселино признал, что худшая команда победила, но, пожалуй, это преувеличение.

"Вильярреал" вдвое реже бил по воротам и намного меньше владел мячом, но он был эффективнее и открыл счет в быстрой атаке — Педраса прострелил точно на Ахомаша.

"Альмерия" отыгралась благодаря росту и мощи Чоко Лосано, который затолкал мяч в сетку вместе с защитником.

Что было дальше? Монотонное давление хозяев почти без моментов, если не считать удар Виеры.

Развязка же наступила в самой концовке. Сперва Ларжи Рамазани уже привычно сглупил, заработав красную за удар игрока без мяча. Ну, а дальше "Подводники" легко реализовали большинство — длинный пас растянул оборону и вывел на пространство Альберто Морено, которому не составило труда найти кроссом Серлота. Необыкновенный день для норвежца, ведь прямо по ходу матча у него родилась дочь.

В таблице победа подняла "Вильярреал" на 9-е место с 42 очками. У "Альмерии" - 14 очков и последняя, 20-я строчка.

32-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Лосано, 30 — Ахомаш, 25, Серлот, 90+2

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Ланга — Робертоне, Лопи (Пенья, 68) — Баптистао, Виера (Аррибас, 76), Эмбарба (Ромеро, 85) — Лосано (Рамазани, 69)

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Манди (Куэнка, 72), Москера, Педраса (Альберто Морено, 61) — Ахомаш (Моралес, 79), Парехо (Гедеш, 60), Коклен, Баэна — Жерар Морено (Траоре, 72), Серлот

Предупреждения: Виера, 73, Рамазани, 80 — Ахомаш, 50, Коклен, 59, Йоргенсен, 62, Фемения, 88

Удаление: Рамазани, 87

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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
21.04.2024 в 22:03
В цьому турі Більбао втратив 2 очки, Атлетико всі 3. Результати на користь Жирони, яку тепер точно побачимо в ЛЧ наступного року.
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Комментарии 1
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PiterCantrope (Франківськ)
21.04.2024 в 22:03
В цьому турі Більбао втратив 2 очки, Атлетико всі 3. Результати на користь Жирони, яку тепер точно побачимо в ЛЧ наступного року.
Ответить
0
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