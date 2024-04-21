Была ли это ошибка Лунина? Барселона забила Реалу на шестой минуте матча

В рамках 32 тура чемпионата Испании "Реал" встречается с "Барселоной". Счет в матче был открыт на шестой минуте.

Каталонцы воспользовались подачей из углового. Рафинья навесил от флажка, Лунин неудачно сыграл на выходе, а Кристенсен выиграл верховую борьбу у Крооса и забил головой.

Это первый пропущенный гол Лунина за последние три матча чемпионата Испании. Для Андреаса Кристенсена этот мяч стал дебютным в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

За текстовой трансляцией матча между "Реалом" и "Барселоной" можно следить на UA-Футбол>>>.