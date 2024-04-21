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Была ли это ошибка Лунина? Барселона забила Реалу на шестой минуте матча

Испания
Обновлено

Мадридцы пропустили быстрый гол

Была ли это ошибка Лунина? Барселона забила Реалу на шестой минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 32 тура чемпионата Испании "Реал" встречается с "Барселоной". Счет в матче был открыт на шестой минуте.

Каталонцы воспользовались подачей из углового. Рафинья навесил от флажка, Лунин неудачно сыграл на выходе, а Кристенсен выиграл верховую борьбу у Крооса и забил головой.

Это первый пропущенный гол Лунина за последние три матча чемпионата Испании. Для Андреаса Кристенсена этот мяч стал дебютным в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

За текстовой трансляцией матча между "Реалом" и "Барселоной" можно следить на UA-Футбол>>>.

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Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2024 в 22:53
Нажаль, помилка Луніна ...Але не страшно, Реал виграє
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.04.2024 в 22:53
Нажаль, помилка Луніна ...Але не страшно, Реал виграє
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1
0
oda1979 (Запорожье)
21.04.2024 в 22:29
Лунин таки не Куртуа.. будет на лавке сидеть с повышенной зарплатой
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0
3
Лекарь (село Дарниця)
21.04.2024 в 22:26
На мій погляд так спиратись на суперника це порушення. Але, Тоні Кроос не впав, тому... Це помилка Андрія.
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