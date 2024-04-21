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Была ли это ошибка Лунина? Барселона забила Реалу на шестой минуте матча
Мадридцы пропустили быстрый гол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32 тура чемпионата Испании "Реал" встречается с "Барселоной". Счет в матче был открыт на шестой минуте.
Каталонцы воспользовались подачей из углового. Рафинья навесил от флажка, Лунин неудачно сыграл на выходе, а Кристенсен выиграл верховую борьбу у Крооса и забил головой.
Это первый пропущенный гол Лунина за последние три матча чемпионата Испании. Для Андреаса Кристенсена этот мяч стал дебютным в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.
За текстовой трансляцией матча между "Реалом" и "Барселоной" можно следить на UA-Футбол>>>.
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