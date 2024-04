Был гол или не был? Лунин остановил мяч на ленте ворот после удара Ямала. Вмешивался VAR – ФОТО, ВИДЕО

“Реал” и “Барселона” продолжают свой матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании. На быстрый гол Кристенсена ответил Винисиус точным ударом с пенальти, который он сам и заработал.

Но на 28-й минуте каталонцы снова могли выйти вперед. Угловой гостей привел к опасности. Ямал пробил, а Лунин остановил мяч на ленте ворот.

There was no goal given to Barcelona after this save made by Andriy Lunin to deny Lamine Yamal after VAR decided that the ball did not cross the line.



There is no goal line technology in LALIGA. pic.twitter.com/ls10yNjquc