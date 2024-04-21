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Был гол или не был? Лунин остановил мяч на ленте ворот после удара Ямала. Вмешивался VAR – ФОТО, ВИДЕО

Испания

Противоречивый момент, но арбитры разобрались

Был гол или не был? Лунин остановил мяч на ленте ворот после удара Ямала. Вмешивался VAR – ФОТО, ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Реал” и “Барселона” продолжают свой матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании. На быстрый гол Кристенсена ответил Винисиус точным ударом с пенальти, который он сам и заработал.

Но на 28-й минуте каталонцы снова могли выйти вперед. Угловой гостей привел к опасности. Ямал пробил, а Лунин остановил мяч на ленте ворот.

Игроки "Барселоны" апеллировали к судье на счет гола. Правда, после просмотра VAR арбитр решил все-таки не засчитывать его, ведь мяч полностью не пересек линию ворот.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию этого противостояния. Пока в матче перерыв и счет 1:1.

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Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин Ламин Ямал
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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
21.04.2024 в 23:02
Скорее не было гола, но ситуация "на тоненького"
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Комментарии 1
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KondratCheUa (Чернигов)
21.04.2024 в 23:02
Скорее не было гола, но ситуация "на тоненького"
Ответить
0
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