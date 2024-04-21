  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У Рафиньи 10 результативных действий в последних десяти матчах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Рафиньи 10 результативных действий в последних десяти матчах

Испания

У бразильца лучший период в Барселоне

У Рафиньи 10 результативных действий в последних десяти матчах

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Уже на 6-й минуте Эль Класико бывший нападающий "Лидса" отдал ассист на Кристенсена, который открыл счет.

Читайте также: Ньюкасл отказался от покупки вингера Барсы

Рафинья забил 5 голов и сделал 5 передач в последних десяти матчах в составе "сине-гранатовых". Всего в активе бразильца 21 результативное действие в 32 встречах во всех турнирах текущего сезона.

Дважды футболист получал повреждения и суммарно пропустил около 8 недель. Эффективная весна в его исполнении может обеспечить место в "Барселоне" на будущее. Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что в клубе недовольны показателями игрока.

По теме
yellow-arrow
Беллингем вырвал победу в матче против Барселоны. До Довбика – один гол. Видео
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем
yellow-arrow
Добивание после сейва Лунина. Барселона забила второй гол Реала, но мадридцы сразу же восстановили паритет - ВИДЕО
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости