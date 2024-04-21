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У Рафиньи 10 результативных действий в последних десяти матчах
У бразильца лучший период в Барселоне
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Уже на 6-й минуте Эль Класико бывший нападающий "Лидса" отдал ассист на Кристенсена, который открыл счет.
Рафинья забил 5 голов и сделал 5 передач в последних десяти матчах в составе "сине-гранатовых". Всего в активе бразильца 21 результативное действие в 32 встречах во всех турнирах текущего сезона.
Дважды футболист получал повреждения и суммарно пропустил около 8 недель. Эффективная весна в его исполнении может обеспечить место в "Барселоне" на будущее. Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что в клубе недовольны показателями игрока.
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