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Добивание после сейва Лунина. Барселона забила второй гол Реала, но мадридцы сразу же восстановили паритет - ВИДЕО
Два мяча за четыре минуты
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32 тура чемпионата Испании "Реал" играет против "Барселоны". После результативной ничьей в первом тайме команды отличились голами в середине второй половины встречи.
На 69-й минуте вперед вышли каталонцы. После удара-прострела Ламаля из-за пределов штрафной и сейва Лунина на добивании первым был Фермин Лопес.
20-летний полузащитник стал джокером Хави, выйдя на поле во втором тайме. Четвертый его гол в этом чемпионате.
Однако через четыре минуты мадридцы счет сравняли. Прострел с левого фланга от Винисиуса Жуниора пролетел всю штрафную, но Лукас Васкес все же успел закрыть этот пас и в касание пробить мимо голкипера.
Для испанца этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.
За ходом завершения Эль-Классико можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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