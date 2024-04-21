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Добивание после сейва Лунина. Барселона забила второй гол Реала, но мадридцы сразу же восстановили паритет - ВИДЕО

Испания
Обновлено

Два мяча за четыре минуты

Добивание после сейва Лунина. Барселона забила второй гол Реала, но мадридцы сразу же восстановили паритет - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 32 тура чемпионата Испании "Реал" играет против "Барселоны". После результативной ничьей в первом тайме команды отличились голами в середине второй половины встречи.

На 69-й минуте вперед вышли каталонцы. После удара-прострела Ламаля из-за пределов штрафной и сейва Лунина на добивании первым был Фермин Лопес.

20-летний полузащитник стал джокером Хави, выйдя на поле во втором тайме. Четвертый его гол в этом чемпионате.

Однако через четыре минуты мадридцы счет сравняли. Прострел с левого фланга от Винисиуса Жуниора пролетел всю штрафную, но Лукас Васкес все же успел закрыть этот пас и в касание пробить мимо голкипера.

Для испанца этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

За ходом завершения Эль-Классико можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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