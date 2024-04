Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем

Третье кряду Эль Класико выиграл "Реал", и уже второй раз победу принес Джуд Беллингем на последних минутах. Тенденция!

Признаться, "Барса" не наиграла на поражение. Она очень старалась и ей давалась игра - в том числе, из-за некоторой ротации у "Реала". Прессинг "Сливочных" не был убийственен, ведь в центре вышла пара ветеранов Кроос - Модрич.

Вдобавок каталонцам помогла ошибка на выходе Андрея Лунина на 6-й минуте - после нее головой забил Кристенсен.

"Реал" быстро ответил усилиями Васкеса, который обыграл Канселу и заработал пенальти для Винисиуса. Но на этом все.

Более того, Мадрид мог еще и пропустить, но Лунин исправился за ляп, достав почти мертвый мяч с линии ворот после хитрого удара Ямаля. Перерыв.

1 - @BellinghamJude ???????????????????????????? is the first player to score for @realmadriden in their first two Clásicos in @LaLiga since Ruud van Nistelrooy in 2007. Decisive. #ElClasico pic.twitter.com/4PQMTEYyxP

Перед вторым таймом из-за травмы Френки вышел Педри, плюс Хави поменял Кристенсена на Фермина - это еще ускорило "Барсу". После пары подходов (привет, Ферран!) каталонцы снова вышли вперед - Лунин выручил после удара/навеса Ямаля, но Фермин был первым на добивании.

Конечно, Мадрид опять нашел чем ответить - теперь Васкес забил уже сам, замкнув прострел Вини.

Хорошая игра - обоюдные шансы, зрелищный футбол. Наверное, ничья здесь была бы справедливой, но в этом сезоне когда Джуд очень хочет победить - он побеждает. Пафосно, но это чистая правда. На 91-й минуте англичанин ударно сбегал в быструю атаку и замкнул ее на дальней штанге под перекладину. Никаких шансов для тер Штегена. И никаких сомнений, кто лучший игрок этой Ла Лиги.

1 - With the 2-3 loss to Real Madrid, it's the first time in the 21st century that FC Barcelona have led twice in a @LaLigaEN 'Clásico' and lost.



Overtaken. pic.twitter.com/IsfTwAsnC6