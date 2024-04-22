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Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем

Испания
Обновлено

Лунин пропускает дважды, но Мадрид все равно сильнее

Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Третье кряду Эль Класико выиграл "Реал", и уже второй раз победу принес Джуд Беллингем на последних минутах. Тенденция!

Признаться, "Барса" не наиграла на поражение. Она очень старалась и ей давалась игра - в том числе, из-за некоторой ротации у "Реала". Прессинг "Сливочных" не был убийственен, ведь в центре вышла пара ветеранов Кроос - Модрич.

Вдобавок каталонцам помогла ошибка на выходе Андрея Лунина на 6-й минуте - после нее головой забил Кристенсен.

"Реал" быстро ответил усилиями Васкеса, который обыграл Канселу и заработал пенальти для Винисиуса. Но на этом все.

Более того, Мадрид мог еще и пропустить, но Лунин исправился за ляп, достав почти мертвый мяч с линии ворот после хитрого удара Ямаля. Перерыв.

Перед вторым таймом из-за травмы Френки вышел Педри, плюс Хави поменял Кристенсена на Фермина - это еще ускорило "Барсу". После пары подходов (привет, Ферран!) каталонцы снова вышли вперед - Лунин выручил после удара/навеса Ямаля, но Фермин был первым на добивании.

Конечно, Мадрид опять нашел чем ответить - теперь Васкес забил уже сам, замкнув прострел Вини.

Хорошая игра - обоюдные шансы, зрелищный футбол. Наверное, ничья здесь была бы справедливой, но в этом сезоне когда Джуд очень хочет победить - он побеждает. Пафосно, но это чистая правда. На 91-й минуте англичанин ударно сбегал в быструю атаку и замкнул ее на дальней штанге под перекладину. Никаких шансов для тер Штегена. И никаких сомнений, кто лучший игрок этой Ла Лиги.

Благодаря победе "Реал" набрал уже 81 очко и на целых 11 баллов опережает "Барсу". Чемпионская гонка, если и была, завершилась. Впереди у Мадрида борьба за ЛЧ, а у каталонцев - только повинность, отбыв которую игроки разъедутся на Евро-2024.

Чемпионат Испании, 32-й тур. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", 77891 зрителей

"Реал" Мадрид – "Барселона" 3:2

Голы: Винисиус 18 (пен.), Васкес 73, Беллингем 90+1 – Кристенсен 6, Лопес 69

"Реал": Лунин – Васкес, Чуамени, Рюдигер, Камавинга (Гарсия 71) – Вальверде, Кроос (Диас 71), Модрич – Беллингем – Винисиус (Хоселу 82), Родриго (Милитан 74)

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг (Педри 90+7), Кристенсен (Лопес 46), Гюндоган – Рафинья (Феликс 64), Левандовский (Торрес 64), Ямаль

Предупреждения: Винисиус 75, Модрич 83 - Камавинга 33, Кунде 75, Кубарси 90

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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
22.04.2024 в 00:38
Hala Madrid!! Всех мадридистов поздравляю, мы чемпионы!Сегодня важно было победить перед Баварией ! В анонсе я писал что обе забот и Реал как минимум не проиграет, но сердцем я конечно верил в победу! Была заметна усталость у обеих команд, Реал был острее и закономерно победил( кстати всего в четвёртом классико в истории противостояния , сразу после игры ЛЧ). Карло - красава, Васкес - супер, Винни - молодец(хоть и запорол несколько удобных моментов), Билли - супер топ, Андрушка - напорол немножко, Модрич - на полный матч не хватает уже Луку, Ттчуамени и Рюдегер - очень сильная связка ЦЗ!Vamos Real, vomos апрычники и огромный привет любителю глодика, тебя аналиниусу поимели 3 раза за неделю!
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Комментарии 48
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KondratCheUa (Чернигов)
22.04.2024 в 00:38
Hala Madrid!! Всех мадридистов поздравляю, мы чемпионы!Сегодня важно было победить перед Баварией ! В анонсе я писал что обе забот и Реал как минимум не проиграет, но сердцем я конечно верил в победу! Была заметна усталость у обеих команд, Реал был острее и закономерно победил( кстати всего в четвёртом классико в истории противостояния , сразу после игры ЛЧ). Карло - красава, Васкес - супер, Винни - молодец(хоть и запорол несколько удобных моментов), Билли - супер топ, Андрушка - напорол немножко, Модрич - на полный матч не хватает уже Луку, Ттчуамени и Рюдегер - очень сильная связка ЦЗ!Vamos Real, vomos апрычники и огромный привет любителю глодика, тебя аналиниусу поимели 3 раза за неделю!
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:34
А Юрген Клопп в Барсу не хоче? Або Конте? Вистачить грошей?
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Сampеón
22.04.2024 в 00:36
їм нафіг не потрібна така корупційна помийка
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Сampеón
22.04.2024 в 00:27
зайшов на сайт, щоб подивитися чи все йде за планомчудово!
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:24
Якщо Реал не підтягне молодь та не оновить склад - Барса в слідуючому сезоні може сильно ускладнити Реалу життя - де молоді іспанські реалісти-конкістадори? "Ваші вершки темніють з кожним роком".
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:28
Я думаю, что болельщики больше заинтересованы в результатах команды, а не в цвете. А результат, как видим приличный.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:32
Воно то да, але "темний осад" може залишитися.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:23
Бегунки вроде как есть в Барсе, мозгов на поле не хватает. Дела не будет. Предстоит серьезная борьба за второе место.
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Вarcelinius
22.04.2024 в 00:28
Мозги, кое-какие есть, физической мощи Барсе не хватает. И настоящего тренера.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:30
А где его хорошего взять, чтобы за тарелку супа работал?
 
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Вarcelinius
22.04.2024 в 00:37
Не обязательно только за тарелку супа, можно ещё и за второе, плюс компот. Канселу с кунде продать и вот тебе уже флик или тухель.
 
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Сampеón
22.04.2024 в 00:31
барса - відстій
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Romantíco777 (Alicante)
22.04.2024 в 00:22
шмарлоттовец поздравляет, боярышниколиниус смирился с участью, с такими темпами - и Дуриану в рехабе на пару минут телефон дадут - настрочить немного!!!
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Вarcelinius
22.04.2024 в 00:22
Шлемазл чави обосралси на всех фронтах. С чем его и поздравляю! Браво чави, бравоо! Ну, где же вы теперь, где, ретивые каланы?
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:23
Кому як не тобі знати, як це бути обісраним
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:26
Вarcelinius Как может, так и руководит. Нет свободных и дешевых Анчелотти.
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Вarcelinius
22.04.2024 в 00:30
Как может, так и руководит пусть у верблюдов, а не в Барсе.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:32
Ну да. Надеюсь не придут в команду другие барселонские сердца, чтобы не очернить то, что сделали в команде, будучи игроками.
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:31
Не засмучуйся - наступний сезон буде більш вдалим для Барси, тільки напа норм знайдіть, а Львову на пенсію відправте.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:34
А защита? Это же ужас..А центр поля, там как будто никого нет.
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:16
Вітаю Реал з перемогою. Переможний м'яч забили при участі міланця Діаса. Як на мене - рівний матч, качелі протягом другого тайму - пощастило Реалу. Вальверде треба гнати в шию - він позорить Реал: то морду комусь наб'є, то гарну людину Де Йонга травмує на рівному місці (міг не так агресивно зіграти) - якийсь злий він, якісь в нього негаразди. Левандовський грав/ні? Пора на пенсію? В Реала наче всі чорні грали, окрім Луніна та Діаса (жарт пацани). То вже вершки з кавою.
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Вarcelinius
22.04.2024 в 00:16
Згорів сарай, гори і хата.
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oda1979 (Запорожье)
22.04.2024 в 00:17
Уродец, у ДЮСШ Барселона гореть нечему.
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oda1979 (Запорожье)
22.04.2024 в 00:15
Лунин казел. Так откровенно сливать игру шлемазлам надо уметь.
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3
Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:19
Не перегибай. Реал знову зробив ставку на Луніна, але спочатку пішло трохи не так. Де там був злив?
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0
1
Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:14
Жирона до двох очок скоротила відставання від шлємазлів. Є ще особиста гра в Жироні. Є шанс зачіпитися за друге місце і стати першою командою в Каталунії
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:17
Ні, не світить Жироні. Здала вона, хоча б третє зберегти.
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Море23 (Одесса)
22.04.2024 в 00:13
Самые две мерские команды реал и Динамо вечно покупают судей .Опять пенальти левый и гол барсы не засчитан .Перес и Суркис две мерзасти .а теперь представьте сделают супер лигу как Перес хотел .там вообще судьи только реал тащить будут
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metall5291 (Kharkiv)
22.04.2024 в 00:15
На тему динамо согласен на 100 %
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:16
Ще один барсонутий нитик. Ще й до Переса Суркіса приплів . В барсодрочерів розум - це велика рідкість
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:18
Море23 (Одесса) Пенальти чистый. Там целый шлагбаум выставлен был.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 00:26
В суперлізі не буде судей.
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metall5291 (Kharkiv)
22.04.2024 в 00:13
Всех, кто за Реал - с победой. Нытье про судей от барсуков - ну как же без него. А Реал - на то он и королевский клуб. Честно говоря после убойного матча в Манчестере думал, что и ничья будет неплохо. Но кто же будет против победы ? Чемпионство в Испании практически оформлено, надо выигрывать Лигу Чемпионов.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:14
Выиграют, там соперников и не осталось, которые смогут противостоять сегодняшнему Реалу.
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:18
Так, так , Трампіст, карта сльозу любить , ний далі
 
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Romantíco777 (Alicante)
22.04.2024 в 00:19
А вот и шмарлоттовец!!!Иди алколиниуса лучше утешай!!!
 
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Лекарь (село Дарниця)
22.04.2024 в 00:08
Гарний матч, мені сподобався. Але, зауважу, що арбітри десь трохи були на боці Реала. Я маю на увазі, що деякі однакові моменти трактувались по різному. За щось гравці Барси отримували картки, а за подібне гравці Реалу не отримували. Але, то таке. Лунін начебто непогано відіграв, але перший гол - його
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:07
Всіх з перемогою виснаженого Реалу над барсотушкою! Чемпіонство гарантоване. А тепер беремо поп-корн і отримуємо задоволення від ниття барсонутого стада
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 00:06
Спочатку трошки повезло, але одразу пригадав та став дивитися, що судейки наVARять… Людина робить падіння з прогибом і отримає за це пенальті! М’яч залітає у ворота Луніна, але особи в буді не бачать! Ямал теж падає через виставлену ногу, Араухо Рюдегер міцно тримає руками у воротарському, ламають де Йонга, зносять Лореса ... проте Пе…с його знає чому мене зовсім не дивує, що ВСІ рішення на користь КаКла! Так можна відмітити, що господарі більше рухалися… створювали небезпеку, Вінісіус та Белінгем «двожильні», а Конселу лише в атаці проявляє себе… Утім все вирішено у кабінеті Хоч навіть перемога Барси майже нічого в чемпіонський гонці не міняла…
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:10
Альцик вже розпочав нити
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KondratCheUa (Чернигов)
22.04.2024 в 00:18
Маразматик! С моментом Ямала - нырял однозначно, посмотри повтор и увидишь правду, а правда в том что Камавинга его не касался а Ямал хотел касание в конце эпизода и сделал его сам! По поводу гола Ямала с углового - ситуация, лично для меня, спорная , но там скорее гола не было чем был! Же Йонгу здоровья, его никто не ломал идиот ты барсанутый, Френки сам пытался жёстко поставить ногу под удар Вальверде, но немножко не успел( на повторах всё хорошо видно)! Судья сегодня норм отработал, несмотря на то что около минуты переиграть команды!
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:22
Та він хворий, його Алєнь скажений покусав. Це не виліковно
 
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hrdhrd (Україна)
22.04.2024 в 00:05
Выносите кубок чемпиону
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:08
Хорош Реал сейчас. Можно и кубок ЛЧ выносить, они действительно сейчас сильнее остальных и в ЛаЛиге и в Европе . Поздравляю!
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:09
Трампіст, не криви душею, знаємо що означають твої вітання
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.04.2024 в 00:10
Дохтур, угомонись, не тебе это написано.
 
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okolegko (Київ)
22.04.2024 в 00:11
Це ще не хвакт
 
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Dr. House (Поділля)
22.04.2024 в 00:11
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