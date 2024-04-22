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Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем
Лунин пропускает дважды, но Мадрид все равно сильнее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Третье кряду Эль Класико выиграл "Реал", и уже второй раз победу принес Джуд Беллингем на последних минутах. Тенденция!
Признаться, "Барса" не наиграла на поражение. Она очень старалась и ей давалась игра - в том числе, из-за некоторой ротации у "Реала". Прессинг "Сливочных" не был убийственен, ведь в центре вышла пара ветеранов Кроос - Модрич.
Вдобавок каталонцам помогла ошибка на выходе Андрея Лунина на 6-й минуте - после нее головой забил Кристенсен.
lunin’s hands are literally inside the goal ???? pic.twitter.com/5vvhl0PNjF— ️???? (@FCBPG86) April 21, 2024
"Реал" быстро ответил усилиями Васкеса, который обыграл Канселу и заработал пенальти для Винисиуса. Но на этом все.
Более того, Мадрид мог еще и пропустить, но Лунин исправился за ляп, достав почти мертвый мяч с линии ворот после хитрого удара Ямаля. Перерыв.
1 - @BellinghamJude ???????????????????????????? is the first player to score for @realmadriden in their first two Clásicos in @LaLiga since Ruud van Nistelrooy in 2007. Decisive.#ElClasico pic.twitter.com/4PQMTEYyxP— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2024
Перед вторым таймом из-за травмы Френки вышел Педри, плюс Хави поменял Кристенсена на Фермина - это еще ускорило "Барсу". После пары подходов (привет, Ферран!) каталонцы снова вышли вперед - Лунин выручил после удара/навеса Ямаля, но Фермин был первым на добивании.
Конечно, Мадрид опять нашел чем ответить - теперь Васкес забил уже сам, замкнув прострел Вини.
Хорошая игра - обоюдные шансы, зрелищный футбол. Наверное, ничья здесь была бы справедливой, но в этом сезоне когда Джуд очень хочет победить - он побеждает. Пафосно, но это чистая правда. На 91-й минуте англичанин ударно сбегал в быструю атаку и замкнул ее на дальней штанге под перекладину. Никаких шансов для тер Штегена. И никаких сомнений, кто лучший игрок этой Ла Лиги.
1 - With the 2-3 loss to Real Madrid, it's the first time in the 21st century that FC Barcelona have led twice in a @LaLigaEN 'Clásico' and lost.— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2024
Overtaken. pic.twitter.com/IsfTwAsnC6
Благодаря победе "Реал" набрал уже 81 очко и на целых 11 баллов опережает "Барсу". Чемпионская гонка, если и была, завершилась. Впереди у Мадрида борьба за ЛЧ, а у каталонцев - только повинность, отбыв которую игроки разъедутся на Евро-2024.
Чемпионат Испании, 32-й тур. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", 77891 зрителей
"Реал" Мадрид – "Барселона" 3:2
Голы: Винисиус 18 (пен.), Васкес 73, Беллингем 90+1 – Кристенсен 6, Лопес 69
"Реал": Лунин – Васкес, Чуамени, Рюдигер, Камавинга (Гарсия 71) – Вальверде, Кроос (Диас 71), Модрич – Беллингем – Винисиус (Хоселу 82), Родриго (Милитан 74)
"Барселона": тер Штеген – Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг (Педри 90+7), Кристенсен (Лопес 46), Гюндоган – Рафинья (Феликс 64), Левандовский (Торрес 64), Ямаль
Предупреждения: Винисиус 75, Модрич 83 - Камавинга 33, Кунде 75, Кубарси 90
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