  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем вырвал победу в матче против Барселоны. До Довбика – один гол. Видео
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем вырвал победу в матче против Барселоны. До Довбика – один гол. Видео

Испания
Обновлено

Чемпионский момент

Беллингем вырвал победу в матче против Барселоны. До Довбика – один гол. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 32-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" выдалось драматическое завершение. На первой компенсированной ко второму тайма минуте Джуд Беллингем вырвал волевую победу для мадридцев.

Англичанин запер прострел с левого фланга, пробив над тер Штегеном. Ассистентом в этом моменте выступил Лукас Васкес, который сегодня также отличился голом.

Для Беллингема этот забитый мяч стал 17-м в текущем сезоне Ла Лиги. Сейчас он занимает второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Испании, уступая украинцу Артему Довбику одним взятием ворот.

"Реал" благодаря победе над "Барселоной" оторвался от "блауграны" на 11 очков в турнирной таблице. До конца чемпионата осталось шесть туров.

По теме
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем
yellow-arrow
Добивание после сейва Лунина. Барселона забила второй гол Реала, но мадридцы сразу же восстановили паритет - ВИДЕО
yellow-arrow
Клуб Серии А заинтересовался в услугах Мануэля Пеллегрини
Барселона Реал (Мадрид) Артем Довбик Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dieppe (Rouen )
22.04.2024 в 00:30
Беллингем весь матч стремился догнать Довбика ))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Dieppe (Rouen )
22.04.2024 в 00:30
Беллингем весь матч стремился догнать Довбика ))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости