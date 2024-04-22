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"Это не был его день". Что в Испании писали о двух пропущенных голах Лунина в Эль-Класико с Барселоной
Украинский кипер действовал по большей части неудачно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После
AS отмечает, что "Бернабеу" встретил Лунина овацией за его матч на "Этихаде", но против "Барселоны" это "не был его день".
"У Лунина был тяжелый старт. Он начал с ошибки, когда неудачно вышел из ворот после углового, и Кристенсен забил гол. Мадрид проигрывал угловые, и украинцу было тяжело. Ему все же удалось удержать мяч от гола после удара Ямаля. Мы так и не узнаем, пересек ли мяч линию ворот, у Ла Лиги нет технологии по линии, и рефери решил не засчитать мяч. Во втором голе "Барсы" он неудачно выбил мяч, но его отвлек Ферран Торрес", – пишет мадридское издание.
Барселонские издания тоже признают, что Лунину было трудно.
"После хорошей игры с "Сити", он не справился с первым голом "Барсы", также остается вопрос относительно фантомного гола", – отмечает Mundo Deportivo.
"Не надежный" – такой вердикт дало украинцу издание Sport, поставив ему пять баллов. "Лунин был причастен к первому голу "Барсы", также он принял участие в
Самая популярная спортивная газета Испании Marca, хоть и указала, что Лунин "проводит лучший сезон в своей карьере", в целом довольно жестко раскритиковала украинца за игру против "Барсу", поставив ему четыре балла.
"Лунин вызвал озноб у фанов на "Бернабеу", когда начал водиться в своей штрафной с Левандовским, что едва не привело к позору. Он неудачно сыграл при угловом, когда Кристенсен забил свой гол. 18 угловых против "Сити"... и "Барса" забила же после первой попытки. Это был другой Лунин. Он демонстрировал уверенность на "Этихаде", но в Класико на Бернабеу нервничал. Есть вопросы и по его действиям в эпизоде с Ямалем. При ударе перед голом Лопеса он тоже сделал не лучший сейв".
В пример Лунину Marca ставит тер Штегена, отразившего удар Винисиуса в упор. Мадридское издание в итоге спрашивает – каков настоящий Лунин?
От аналитического портала Whoscored Лунин получил 6.4 балла (из игроков старухи хуже у Рюдигера и Родриго – 6.1 и 6.3 соответственно), от Sofascore – 7.0 (хуже у Рюдигера, Родриго, Камавинги и игроков, вышедших на замену).
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