Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства

Андрей Лунин пропустил после первого углового в исполнении "Барселоны", когда забивал Кристенсен, и был в сантиметрах от того, чтобы не удержать мяч до линии и после тонкого удара Ямаля .

"Барса" могла выйти вперед, когда 16-летний игрок пробивал пяткой, но мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.

Представители "Барсы" выразили возмущение тем, что в Испании до сих пор нет "goal-line technology", которая автоматически определяет, пересек ли мяч линию ворот. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает введение системы экономически нецелесообразным.

В любом случае, на двух проекциях, которые выполнили французский телеканал Canal+ и испанское издание Relevo видно, что мяч в конце концов полностью не пересек линию ворот.

Проекция Canal+

Проекция Relevo