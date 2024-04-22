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Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства

Испания

Анализ одного из самых неоднозначных событий Класико

Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Лунин пропустил после первого углового в исполнении "Барселоны", когда забивал Кристенсен, и был в сантиметрах от того, чтобы не удержать мяч до линии и после тонкого удара Ямаля.

"Барса" могла выйти вперед, когда 16-летний игрок пробивал пяткой, но мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.

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Представители "Барсы" выразили возмущение тем, что в Испании до сих пор нет "goal-line technology", которая автоматически определяет, пересек ли мяч линию ворот. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает введение системы экономически нецелесообразным.

В любом случае, на двух проекциях, которые выполнили французский телеканал Canal+ и испанское издание Relevo видно, что мяч в конце концов полностью не пересек линию ворот.

Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства - изображение 1

Проекция Canal+

Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства - изображение 2

Проекция Relevo

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
22.04.2024 в 02:31
Браво судьи! Очень сложный момент был даже для телезрителя, но судьи разобрались достойно в эпизоде!
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
22.04.2024 в 02:31
Браво судьи! Очень сложный момент был даже для телезрителя, но судьи разобрались достойно в эпизоде!
Ответить
0
0

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