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Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства
Анализ одного из самых неоднозначных событий Класико
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин пропустил после первого углового в исполнении "Барселоны", когда забивал Кристенсен, и был в сантиметрах от того, чтобы не удержать мяч до линии и после
"Барса" могла выйти вперед, когда 16-летний игрок пробивал пяткой, но мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.
Представители "Барсы" выразили возмущение тем, что в Испании до сих пор нет "goal-line technology", которая автоматически определяет, пересек ли мяч линию ворот. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает введение системы экономически нецелесообразным.
В любом случае, на двух проекциях, которые выполнили французский телеканал Canal+ и испанское издание Relevo видно, что мяч в конце концов полностью не пересек линию ворот.
Проекция Canal+
Проекция Relevo
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