“Максимальная несправедливость. Все это видели”. Хави возмущен работой рефери в игре с Реалом

Главный тренер “Барселоны” Хави не скрывал своего разочарования результатом матча с “Реалом” (2:3). Кроме того, 44-летний специалист зол работу рефери, и на то, что Ла Лига до сих пор не использует систему автоматического определения гола (goal-line technology). По мнению Хави, Ламин Ямаль забил гол в ворота Лунина.

“Вы все это видели. Мне не нужно что-то говорить, это только мне навредит. Сами все это анализируйте. Если бы мы снова сыграли этот матч, то мы бы его выиграли. Однако это часть процесса, часть обучения. Мы сыграли лучше Мадрида, но проиграли”.

“Тер Штеген назвал позором работу рефери? Полностью с ним согласен. Это реальность. Не нужно об этом молчать. Это действительно позор. Чувствую максимальную несправедливость. Матч был начесным. Никого не обманешь. Это было очевидно”.

“Вчера, когда вы меня спрашивали о рефери, я выразил надежду, что его работа будет незаметной, и без ошибок. Получилось все наоборот. Очень жаль. Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, нам нужно использовать технологию. Есть такие ситуации, которые мы не можем контролировать. Например, работа рефери. Я не пытаюсь кого-то обмануть. Мы заслуживали выиграть этот матч”.

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“Мы должны гордиться тем, как мы играли. Мы доминировали, атаковали, создавали моменты. Мы должны были победить. Очень жаль, что победа ускользнула от нас”.

“Мой контракт? Не время об этом говорить. Сложно принять это поражение, но нужно работать. Впереди еще шесть матчей”.

“Поздравляю Мадрид, они проиграли всего лишь один раз в чемпионате, они практически захватили лигу”, – сказал Хави.