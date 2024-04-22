Анчелотти - после 3:2 с Барселоной: Это была тяжёлая, но незабываемая неделя

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подвёл итоги матча 32-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (3:2).

"Это была тяжелая, равная, конкурентная игра против сильного соперника, который отдал все силы, чтобы попытаться снова побороться за Ла Лигу. Нам приходилось дважды отыгрываться, но мы смогли это сделать, и из последних усилий, собрав остатки энергии, нам удалось забить победный мяч.

Очень горжусь своей командой, потому что она провела две очень сложных игры. Мы отлично с ними справились и очень довольны. Теперь нам нужно готовиться к финальной части сезона. У нас много желания, энтузиазма, а также фантастическая атмосфера на "Бернабеу". Верю, что все вместе мы сможем добиться чего-то позитивного в этом сезоне.

Чемпионство стало гораздо ближе. Теперь надо продолжать к нему двигаться и в других играх. Нам нужно хорошо отдохнуть, потому что это была тяжёлая неделя, но и незабываемая.

Хави? Я не хочу высказываться о том, что он думает, потому что у каждого есть свое мнение. Это была равный матч. У "Барселоны", как и у нас, были хорошие моменты", - цитирует Анчелотти AS.