Араухо: Мы не можем использовать судей в качестве оправдания

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Реала" (2:3) в Ла Лиге.

"Мы не можем использовать судей в качестве оправдания. Мы упустили детали и снова потерпели неудачу. Но это смешно, что мы играем в одной из лучших лиг мира, а у нас нет технологии определения гола.

Мы должны продолжать борьбу. Нам нужно финишировать вторыми, чтобы сыграть в Суперкубке (Испании - прим.). Это была грустная неделя, но морально я силён и усердно работаю, чтобы быть таким. Поэтому я и добился успеха в этом клубе.

Гюндоган? Я говорил с ним, и он извинился передо мной", - приводит слова уругвайца Barca Universal.