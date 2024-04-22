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Араухо: Мы не можем использовать судей в качестве оправдания

Испания

Противоположное тому, что сказал Хави

Араухо: Мы не можем использовать судей в качестве оправдания

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Реала" (2:3) в Ла Лиге.

"Мы не можем использовать судей в качестве оправдания. Мы упустили детали и снова потерпели неудачу. Но это смешно, что мы играем в одной из лучших лиг мира, а у нас нет технологии определения гола.

Мы должны продолжать борьбу. Нам нужно финишировать вторыми, чтобы сыграть в Суперкубке (Испании - прим.). Это была грустная неделя, но морально я силён и усердно работаю, чтобы быть таким. Поэтому я и добился успеха в этом клубе.

Гюндоган? Я говорил с ним, и он извинился передо мной", - приводит слова уругвайца Barca Universal.

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Барселона Реал (Мадрид) Рональд Араухо
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 09:48
Так господарі РЕАЛьно були більш заряджені на перемогу, проте рбез допомоги суддів навряд чи їм це вдалося. Бо якщо б арбітри були так заряджені "допомогти" гостям, то пенальті били саме вони! Та ще їх опоненти залишилися у меншості! Чого вартує лише нанесення травми де Йонгу чи знос Ямала... Та і Модріч двічі відверто ззаду бив гравців Барселони по ногах, але картка лише одна!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 09:48
Так господарі РЕАЛьно були більш заряджені на перемогу, проте рбез допомоги суддів навряд чи їм це вдалося. Бо якщо б арбітри були так заряджені "допомогти" гостям, то пенальті били саме вони! Та ще їх опоненти залишилися у меншості! Чого вартує лише нанесення травми де Йонгу чи знос Ямала... Та і Модріч двічі відверто ззаду бив гравців Барселони по ногах, але картка лише одна!
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БарсеLOH
22.04.2024 в 09:42
Чому не можете? Завжди спрацьовувало!
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