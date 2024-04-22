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Араухо: Мы не можем использовать судей в качестве оправдания
Противоположное тому, что сказал Хави
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о поражении от "Реала" (2:3) в Ла Лиге.
"Мы не можем использовать судей в качестве оправдания. Мы упустили детали и снова потерпели неудачу. Но это смешно, что мы играем в одной из лучших лиг мира, а у нас нет технологии определения гола.
Мы должны продолжать борьбу. Нам нужно финишировать вторыми, чтобы сыграть в Суперкубке (Испании - прим.). Это была грустная неделя, но морально я силён и усердно работаю, чтобы быть таким. Поэтому я и добился успеха в этом клубе.
Гюндоган? Я говорил с ним, и он извинился передо мной", - приводит слова уругвайца Barca Universal.
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