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Фанаты Реала скандировали "Хави, оставайся!" после победы над Барселоной

Испания

Известная в последнее время кричалка

Фанаты Реала скандировали "Хави, оставайся!" после победы над Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" одержал волевую победу над "Барселоной" в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Испании со счётом 3:2.

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После игры в социальных сетях появилось видео, на котором болельщики мадридского клуба скандируют фразу: "Хави, оставайся!".

Напомним, ранее Хави заявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

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Болельщики Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
22.04.2024 в 11:25
Алекс, пусть хави остаётся?
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Комментарии 2
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Вarcelinius
22.04.2024 в 11:25
Алекс, пусть хави остаётся?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.04.2024 в 11:23
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0
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