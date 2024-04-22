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Фанаты Реала скандировали "Хави, оставайся!" после победы над Барселоной
Известная в последнее время кричалка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" одержал волевую победу над "Барселоной" в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Испании со счётом 3:2.
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После игры в социальных сетях появилось видео, на котором болельщики мадридского клуба скандируют фразу: "Хави, оставайся!".
Напомним, ранее Хави заявил, что покинет свой пост по окончании сезона.
????️ “Xavi stay, Xavi stay”— Extra Time Indonesia (@idextratime) April 21, 2024
– fans Real Madrid ???? pic.twitter.com/MzzJf5qr8v
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
22.04.2024 в 11:25
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