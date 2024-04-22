  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тер Штеген - об отсутствии автофиксации голов в Ла Лиге: У них много денег, но не на самое главное
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тер Штеген - об отсутствии автофиксации голов в Ла Лиге: У них много денег, но не на самое главное

Испания
Обновлено

Каталонцы потеряли возможность выиграть трофей в этом сезоне

Тер Штеген - об отсутствии автофиксации голов в Ла Лиге: У них много денег, но не на самое главное

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашнее Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной" запомнилось не только яркой игрой команд, но также и судейскими решениями. В частности, это касалось того, что Лукас Васкес заработал на себе "сомнительное" пенальти в первом тайме и незасчитанный гол Ламина Ямала. Именно так считает капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

"Васкес был ловким в исполнении пенальти. Я думаю, что он пытался искать его. Относительно гола Ламина, у меня нет слов, чтобы описать это. Не засчитать гол - это настоящий позор для футбола. У них [Ла Лиги] много денег, но, видимо, не на самое главное", - заявил голкипер "Барселоны".

Добавим, что после 32-х туров в Ла Лиге, "Реал" лидирует в чемпионате и опережает каталонцев на 11 очков, которые фактически потеряли шансы защитить свой титул.

По теме
yellow-arrow
Хави - второй тренер в истории Барселоны, проигравший четыре Эль Класико подряд
yellow-arrow
Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Васкес - о победе над Барселоной: Это был финал борьбы за Ла Лигу
Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости