Тер Штеген - об отсутствии автофиксации голов в Ла Лиге: У них много денег, но не на самое главное

Вчерашнее Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной" запомнилось не только яркой игрой команд, но также и судейскими решениями. В частности, это касалось того, что Лукас Васкес заработал на себе "сомнительное" пенальти в первом тайме и незасчитанный гол Ламина Ямала. Именно так считает капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

"Васкес был ловким в исполнении пенальти. Я думаю, что он пытался искать его. Относительно гола Ламина, у меня нет слов, чтобы описать это. Не засчитать гол - это настоящий позор для футбола. У них [Ла Лиги] много денег, но, видимо, не на самое главное", - заявил голкипер "Барселоны".

Добавим, что после 32-х туров в Ла Лиге, "Реал" лидирует в чемпионате и опережает каталонцев на 11 очков, которые фактически потеряли шансы защитить свой титул.