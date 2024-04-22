Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген - об отсутствии автофиксации голов в Ла Лиге: У них много денег, но не на самое главное
Каталонцы потеряли возможность выиграть трофей в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашнее Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной" запомнилось не только яркой игрой команд, но также и судейскими решениями. В частности, это касалось того, что Лукас Васкес заработал на себе "сомнительное" пенальти в первом тайме и незасчитанный гол Ламина Ямала. Именно так считает капитан "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
"Васкес был ловким в исполнении пенальти. Я думаю, что он пытался искать его. Относительно гола Ламина, у меня нет слов, чтобы описать это. Не засчитать гол - это настоящий позор для футбола. У них [Ла Лиги] много денег, но, видимо, не на самое главное", - заявил голкипер "Барселоны".
Добавим, что после 32-х туров в Ла Лиге, "Реал" лидирует в чемпионате и опережает каталонцев на 11 очков, которые фактически потеряли шансы защитить свой титул.
Популярное сейчас
- “Максимальная несправедливость. Все это видели”. Хави возмущен работой рефери в игре с Реалом
- Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства
- Примера. Реал Мадрид - Барселона 3:2. И снова Беллингем
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной