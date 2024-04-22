  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Васкес - о победе над Барселоной: Это был финал борьбы за Ла Лигу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Васкес - о победе над Барселоной: Это был финал борьбы за Ла Лигу

Испания

Комментарий одного из героя встречи

Васкес - о победе над Барселоной: Это был финал борьбы за Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Реала" Лукас Васкес прокомментировал победу над "Барселоной" (3:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Мы сделали очень большой шаг на пути к победе в Ла Лиге. За пять минут до конца матча мы сказали себе: "Давайте забьем гол, давайте победим". Вот что символизирует этот клуб и эта эмблема: мы всегда хотим победить, мы боремся до конца и никогда не сдаемся.

"Несмотря на то, что команда не успела полностью восстановиться после игры в Манчестере, снова отдала все силы. Мы знали, что сегодня будет финал в борьбе за Ла Лигу, и понимали, что нам нужна эта победа. Мы проделали большую работу и очень счастливы", - цитирует Васкеса Marca.

Напомним, что Васкес отметился в игре против "сине-гранатовых" голом, ассистом, а также заработанным пенальти.

По теме
yellow-arrow
Хави - второй тренер в истории Барселоны, проигравший четыре Эль Класико подряд
yellow-arrow
Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Барселона открыта к трансферу своего центрального защитника
Барселона Реал (Мадрид) Лукас Васкес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости