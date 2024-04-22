Васкес - о победе над Барселоной: Это был финал борьбы за Ла Лигу

Правый вингер "Реала" Лукас Васкес прокомментировал победу над "Барселоной" (3:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.

"Мы сделали очень большой шаг на пути к победе в Ла Лиге. За пять минут до конца матча мы сказали себе: "Давайте забьем гол, давайте победим". Вот что символизирует этот клуб и эта эмблема: мы всегда хотим победить, мы боремся до конца и никогда не сдаемся.

"Несмотря на то, что команда не успела полностью восстановиться после игры в Манчестере, снова отдала все силы. Мы знали, что сегодня будет финал в борьбе за Ла Лигу, и понимали, что нам нужна эта победа. Мы проделали большую работу и очень счастливы", - цитирует Васкеса Marca.