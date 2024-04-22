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Барселона открыта к трансферу своего центрального защитника
Об этом сообщает Sport.es
Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонский гранд находится в поиске решения ситуации по сбалансированию собственного бюджета и не иметь проблем с финансовым фэйр-плей. Матч против "ПСЖ" оставил некоторые открытые раны и некоторые сомнения относительно непрерывности некоторых игроков. Один из них - Рональд Араухо. Он не является ни неприкосновенным, ни незаменимым игроком.
Уругваец является одним из футболистов, находящимся на радарах многих клубов Европы, продажа которого принесет большую прибыль для команды. В руководстве "Барселоны" убеждены, что могут получить предложение за игрока в размере более 100 миллионов евро. Кроме того, видя мощный прогресс Пау Кубарси, каталонцы готовы сделать ставку на младшего воспитанника клуба.
Добавим, что Рональд Араухо в этом сезоне провел 34 матча и отметился одним забитым мячом.
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