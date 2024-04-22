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Хави - второй тренер в истории Барселоны, проигравший четыре Эль Класико подряд

Испания

Неудачная серия Эрнандеса

Хави - второй тренер в истории Барселоны, проигравший четыре Эль Класико подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" потерпела выездное поражение от "Реала" в поединке 32-го тура Ла Лиги со счетом 2:3.

По информации журналиста Педро Мартина, Хави стал вторым тренером в истории каталонского клуба, который проиграл 4 подряд Эль Класико.

Ранее подобная серия длилась с 1935 по 1940 годы, тогда "сине-гранатовых" возглавлял Патрик О'Коннелл.

Напомним, предыдущие 3 встречи заканчивались в пользу "Реала" со счётом 4:1, 2:1 и 4:0.

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Опубликовал: Александр Бураков
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