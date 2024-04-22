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Хави - второй тренер в истории Барселоны, проигравший четыре Эль Класико подряд
Неудачная серия Эрнандеса
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" потерпела выездное поражение от "Реала" в поединке 32-го тура Ла Лиги со счетом 2:3.
По информации журналиста Педро Мартина, Хави стал вторым тренером в истории каталонского клуба, который проиграл 4 подряд Эль Класико.
Ранее подобная серия длилась с 1935 по 1940 годы, тогда "сине-гранатовых" возглавлял Патрик О'Коннелл.
Напомним, предыдущие 3 встречи заканчивались в пользу "Реала" со счётом 4:1, 2:1 и 4:0.
Xavi se despide con 4 derrotas seguidas en los clásicos.— Pedro Martin (@pedritonumeros) April 21, 2024
Rachas de 4 derrotas del Barça en los clásicos con el mismo entrenador:
O’Connell (entre 1935 y 1940, con la Guerra por medio)
Xavi (entre 2023 y 2024)
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