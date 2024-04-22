  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на призывы внедрить систему определения голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на призывы внедрить систему определения голов

Испания

Денег нет

Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на призывы внедрить систему определения голов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В первом тайме матча 32-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона" (3:2) случился спорный эпизод. После удара Ламина Ямала в ворота украинского голкипера Андрея Лунина мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.

На показанных фотодоказательствах было подтверждено, что арбитр принял правильное решение, не засчитав гол в ворота "сливочных", но после матча в стане "Барселоны" открыто выражали недовольство отсутствием технологии автоматического определения голов в чемпионате Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в свою очередь, отреагировал в Х (бывший Twitter) на эти призывы, опубликовав подборку скриншотов публикаций СМИ, где система сталкивалась с техническими ошибками, что приводило к скандалам.

"Без комментариев", - подписал публикацию Тебас.

Как отмечает AS, руководство Ла Лиги считает технологию автофиксации гола слишком дорогой. Ее стоимость составляет 3–4 миллиона евро за сезон.

По теме
yellow-arrow
Ямал признан лучшим игроком Эль Класико - у вингера 0 очков по системе гол+пас
yellow-arrow
Лунин - о волевой победе над Барселоной: Именно так Реал побеждает
yellow-arrow
Форвардом Фейеноорда интересуются топ-клубы Европы
Судьи Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости