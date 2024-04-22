Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на призывы внедрить систему определения голов
Денег нет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В первом тайме матча 32-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона" (3:2) случился спорный эпизод. После удара Ламина Ямала в ворота украинского голкипера Андрея Лунина мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.
На показанных
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в свою очередь, отреагировал в Х (бывший Twitter) на эти призывы, опубликовав подборку скриншотов публикаций СМИ, где система сталкивалась с техническими ошибками, что приводило к скандалам.
"Без комментариев", - подписал публикацию Тебас.
Как отмечает AS, руководство Ла Лиги считает технологию автофиксации гола слишком дорогой. Ее стоимость составляет 3–4 миллиона евро за сезон.
Sin comentarios... pic.twitter.com/bhzzXLRnSA— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 21, 2024
Популярное сейчас
- Королевский характер. Реал Мадрид — Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча
- Ямаль все же не забил Лунину в скандальном эпизоде. Фотодоказательства
- "Это не был его день". Что в Испании писали о двух пропущенных голах Лунина в Эль-Класико с Барселоной
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО