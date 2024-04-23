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Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ

Испания

Бонусом: об ответных поединках Лиги чемпионов, а то мы вам их задолжали среди недели

Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Почему в Испании нет система автоматической фиксации голов? Был ли пенальти на Лукасе Васкесе? Как "Челси" с таким количеством моментов умудрился проиграть уставшему "Манчестер Сити"? Считаем, что Хави должен ругать не арбитра, а Канселу. Форма Беллингема, нереализация Николаса Джексона, неадекватная реакция болельщиков "синих" на Мудрика, резюме по двум последним играм Лунина, золотой мяч для Кейна и другие мысли об ответных матчах главного клубного европейского турнира – больше ищите внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:53 – "Реал Мадрид" – "Барселона" (3:2);

16:16 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);

20:48 – Об ответных матчах Лиги Чемпионов;

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