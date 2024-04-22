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Ямал признан лучшим игроком Эль Класико - у вингера 0 очков по системе гол+пас
Вряд ли Васкес доволен этим решением
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига признала Ламина Ямала лучшим игроком матча между "Реалом" и "Барселоной", завершившимся со счётом 3:2 в пользу "сливочных".
В первом тайме Ямал чуть не забил гол после прострела с углового, но украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не дал мячу полностью пересечь линию ворот.
Во второй половине встречи удара Ямала стал ключевым при развитии второй голевой атаки "сине-гранатовых" на 70-й минуте.
Отметим, что в составе "Реала" забитым мячом и результативной передачей отметились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Последний, помимо прочего, заработал пенальти.
Lamine Yamal fue elegido MVP en el Bernabéu.— Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 21, 2024
16 Años. pic.twitter.com/hR93Lz3vki
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