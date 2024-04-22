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Ямал признан лучшим игроком Эль Класико - у вингера 0 очков по системе гол+пас

Испания

Вряд ли Васкес доволен этим решением

Ямал признан лучшим игроком Эль Класико - у вингера 0 очков по системе гол+пас

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ла Лига признала Ламина Ямала лучшим игроком матча между "Реалом" и "Барселоной", завершившимся со счётом 3:2 в пользу "сливочных".

В первом тайме Ямал чуть не забил гол после прострела с углового, но украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не дал мячу полностью пересечь линию ворот.

Во второй половине встречи удара Ямала стал ключевым при развитии второй голевой атаки "сине-гранатовых" на 70-й минуте.

Отметим, что в составе "Реала" забитым мячом и результативной передачей отметились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Последний, помимо прочего, заработал пенальти.

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Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) лучший игрок Ламин Ямал
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Опубликовал: Александр Бураков
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