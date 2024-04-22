Ямал признан лучшим игроком Эль Класико - у вингера 0 очков по системе гол+пас

Ла Лига признала Ламина Ямала лучшим игроком матча между "Реалом" и "Барселоной", завершившимся со счётом 3:2 в пользу "сливочных".

В первом тайме Ямал чуть не забил гол после прострела с углового, но украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не дал мячу полностью пересечь линию ворот.

Во второй половине встречи удара Ямала стал ключевым при развитии второй голевой атаки "сине-гранатовых" на 70-й минуте.

Отметим, что в составе "Реала" забитым мячом и результативной передачей отметились Винисиус Жуниор и Лукас Васкес. Последний, помимо прочего, заработал пенальти.