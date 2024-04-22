Марко ван Бастен и Рональд де Бур раскритиковали игру Жоау Канселу в Эль-Класико

Победа "Реала" в принципиальном матче с "Барселоной" (3:2) оставила позади все сомнения относительно чемпионства "сливочных" в Ла Лиге. После поединка двое бывших легенд нидерландского футбола Марко ван Бастен и Рональд де Бур остро раскритиковали игру Жоау Канселу. Португалец не справился с задачей, когда Лукас Васкес, войдя с левого фланга, сравнял счет на 73-й минуте после подачи Винисиуса с правого фланга. Рональд де Бур, который играл за "Барсу" в сезонах 1998-99 и 1999-00, обвинил Канселу в отсутствии оборонительной дисциплины, напомнив о том, почему Пеп Гвардиола избавился от него в середине прошлого сезона.

"Теперь я знаю, почему Пеп не любит Канселу. Этот парень играет в свой собственный футбол и думает, что дело лишь в том, что ты делаешь с мячом. Черт возьми, ты же защитник!!!", - заявил де Бур. Марко ван Бастен также присоединился к критике португальца: это безумие, что Канселу все еще повторяет свои ошибки в возрасте 29 лет.

Добавим, что в этом сезоне Жоау Канселу провел 36 поединков, где отметился 4 голами и 4 результативными передачами.