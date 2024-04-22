Худшие опасения подтвердились. Де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы в Эль Класико

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг пропустит оставшуюся часть текущего сезона.

Напомним, нидерландец не доиграл матч 32-го тура Ла Лиги против "Реала", покинув поле на носилках перед самым перерывом.

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По информации Diario Sport, у де Йонга диагностировано растяжение связок правого голеностопа второй степени. На восстановление 26-летнему футболисту понадобится около пяти недель. Ожидается, что он сможет помочь сборной Нидерландов на чемпионате Европы-2024.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 30 играх во всех турнирах, отличившись двумя голами.