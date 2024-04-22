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Mundo Deportivo: Хави может остаться в Барселоне

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Mundo Deportivo: Хави может остаться в Барселоне

Фото: пресслужби ФК "Барселона"

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На последних пресс-конференциях Хави Эрнандес был менее категоричным относительно своей дальнейшей работы. Тренер "Барселоны", у которого остался один год контракта, рассматривает возможность пересмотреть свое решение покинуть клуб в конце сезона. Теперь ему осталось сесть за стол переговоров с президентом Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деко, чтобы проанализировать ситуацию и оценить, является ли это решение лучшим для всех сторон.

Последние несколько месяцев были источником гордости для Хави, который видел, что его проект развивается благодаря команде с большим количеством молодых игроков. Теперь тренер верит, что он может продолжить начатую работу еще и потому, что чувствует поддержку команды изнутри. Руководство клуба постоянно демонстрировало Хави свою поддержку в течение последних недель. В то же время очень важные игроки команды также частно и публично выразили свое желание, чтобы он остался на тренерской скамье. В этом смысле болельщики также продемонстрировали свое доверие к нему. Кроме того, возвращение на "Камп Ноу" - это еще одна дополнительная причина для Хави остаться в команде. Возможность впервые воспользоваться новым стадионом в роли тренера "Барсы" и со своей молодой командой будет большим стимулом для испанца. Все может решиться в ближайшие несколько дней относительно дальнейшего будущего Хави в столице Каталонии.

Напомним, что нынешний тренер "Барселоны" возглавил команду в ноябре 2021 года. За это время, под его руководством, клуб выиграл Суперкубок Испании и Ла Лигу. Кроме того, каталонский клуб в этом сезоне впервые за несколько лет дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Деку Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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