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Барселона может попросить переиграть матч с Реалом из-за ошибочной отмены гола Ямаля
Каталонцы хотят переиграть матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21 апреля состоялся матч между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 32-го тура чемпионата Испании (3:2).
На 28-й минуте поединка Ламин Ямал пробил, а Андрей Лунин остановил мяч на ленточке ворот. После просмотра ВАР арбитр решил не засчитывать гол, ведь мяч полностью не пересек линию ворот.
"Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "призрачного" гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча", - сказал президент "Барселоны" Лапорта.
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