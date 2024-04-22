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Барселона может попросить переиграть матч с Реалом из-за ошибочной отмены гола Ямаля

Испания

Каталонцы хотят переиграть матч

Барселона может попросить переиграть матч с Реалом из-за ошибочной отмены гола Ямаля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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21 апреля состоялся матч между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 32-го тура чемпионата Испании (3:2).

На 28-й минуте поединка Ламин Ямал пробил, а Андрей Лунин остановил мяч на ленточке ворот. После просмотра ВАР арбитр решил не засчитывать гол, ведь мяч полностью не пересек линию ворот.

"Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "призрачного" гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча", - сказал президент "Барселоны" Лапорта.

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Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин Ламин Ямал
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Источник:
barcacentre
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
22.04.2024 в 17:17
Лапортусу надо провериться у нарколога. Поздние стадии алкоголизма уже практически не лечатся.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
22.04.2024 в 17:17
Лапортусу надо провериться у нарколога. Поздние стадии алкоголизма уже практически не лечатся.
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Gican85 (Киев)
22.04.2024 в 16:47
Попросить может, как и любой из нас, а что толку? Новость из пальца, сами придумали?
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