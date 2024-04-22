Барселона может попросить переиграть матч с Реалом из-за ошибочной отмены гола Ямаля

21 апреля состоялся матч между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 32-го тура чемпионата Испании (3:2).

На 28-й минуте поединка Ламин Ямал пробил, а Андрей Лунин остановил мяч на ленточке ворот. После просмотра ВАР арбитр решил не засчитывать гол, ведь мяч полностью не пересек линию ворот.