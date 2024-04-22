Барселона не получит от судейского комитета изображения VAR "гола" Ямала

Недавно президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил , что клуб будет требовать переигровки поединка с мадридским "Реалом", если будут найдены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Технический комитет арбитров испанской федерации не планирует предоставлять доступ к видеозаписям спорного момента ни "Барселоне", ни любой другой команде. Это противоречит правилам, которые не предусматривают предоставление изображения ВАР клубам.

Мадридский "Реал" в свою очередь не волнуется относительно заявлений и угроз президента "Барселоны".