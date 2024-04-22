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Барселона не получит от судейского комитета изображения VAR "гола" Ямала

Испания
Обновлено

Комитет арбитров не будет нарушать правила

Барселона не получит от судейского комитета изображения VAR "гола" Ямала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Новина українською

Недавно президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил, что клуб будет требовать переигровки поединка с мадридским "Реалом", если будут найдены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

Технический комитет арбитров испанской федерации не планирует предоставлять доступ к видеозаписям спорного момента ни "Барселоне", ни любой другой команде. Это противоречит правилам, которые не предусматривают предоставление изображения ВАР клубам.

Мадридский "Реал" в свою очередь не волнуется относительно заявлений и угроз президента "Барселоны".

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 20:10
Честь мундира вище за все, а Правила
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 20:10
Честь мундира вище за все, а Правила
sticker
Ответить
0
0

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