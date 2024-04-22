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Барселона не получит от судейского комитета изображения VAR "гола" Ямала
Комитет арбитров не будет нарушать правила
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid
Технический комитет арбитров испанской федерации не планирует предоставлять доступ к видеозаписям спорного момента ни "Барселоне", ни любой другой команде. Это противоречит правилам, которые не предусматривают предоставление изображения ВАР клубам.
Мадридский "Реал" в свою очередь не волнуется относительно заявлений и угроз президента "Барселоны".
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