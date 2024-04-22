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Примера. Севилья — Мальорка 2:1. Результат сделала пара форвардов
Все решила эффективность
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" победила дома "Мальорку" в матче, где команды создали примерно равное количество моментов.
Эффективность нападающих "Нервиона" была сегодня решающей. В первом тайме Исаак Ромеро запорол один выход на ворота, но уже после перерыва исправился не без помощи рикошета, а Юсеф Эн-Несири в своем стиле замкнул навес с фланга.
"Мальорка", в свою очередь, могла открыть счет быстро, но Рамос отразил удар Мурики на линии ворот.
Во втором тайме свои попытки из убойных позиций имели Радоньич и Раильо, но тоже мимо.
В итоге как надо вышло пробить лишь у Абдона в последней атаке матча. И на кого обижаться "Киновари"? Только на себя саму.
В таблице после поражения команда Хавьера Агирре осталась 16-й с 31 очком. "Севилья", в свою очередь, поднялась сразу на 12-е место с 37 баллами. На данном этапе вылет обеим командам не грозит, хотя "Мальорка" пока еще ничего себе не гарантировала.
32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Мальорка" - 2:1
Голы: Эн-Несири, 61, Ромеро, 75 - Абдон, 90+5
"Севилья": Нюланд — Навас (Хуанлу, 90+4), Баде, Рамос, Гудель (Акунья, 81), Окампос — Сумаре, Агуме (Сусо, 46), Оливер — Ромеро (Лукебакио, 81), Эн-Несири (Ламела, 90)
"Мальорка": Райкович — Маффео, Вальент (Антонио Санчес, 71), Раильо, Копете, Хауме Коста — Дани Родригес (Дардер, 71), Маскарель (Морланес, 71), Саму Кошта — Радоньич (Ларин, 60), Мурики (Абдон, 83)
Предупреждения: Саму Кошта, 21, Копете, 73
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