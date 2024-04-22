  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Севилья — Мальорка 2:1. Результат сделала пара форвардов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Севилья — Мальорка 2:1. Результат сделала пара форвардов

Испания

Все решила эффективность

Примера. Севилья — Мальорка 2:1. Результат сделала пара форвардов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" победила дома "Мальорку" в матче, где команды создали примерно равное количество моментов.

Эффективность нападающих "Нервиона" была сегодня решающей. В первом тайме Исаак Ромеро запорол один выход на ворота, но уже после перерыва исправился не без помощи рикошета, а Юсеф Эн-Несири в своем стиле замкнул навес с фланга.

"Мальорка", в свою очередь, могла открыть счет быстро, но Рамос отразил удар Мурики на линии ворот.

Во втором тайме свои попытки из убойных позиций имели Радоньич и Раильо, но тоже мимо.

В итоге как надо вышло пробить лишь у Абдона в последней атаке матча. И на кого обижаться "Киновари"? Только на себя саму.

В таблице после поражения команда Хавьера Агирре осталась 16-й с 31 очком. "Севилья", в свою очередь, поднялась сразу на 12-е место с 37 баллами. На данном этапе вылет обеим командам не грозит, хотя "Мальорка" пока еще ничего себе не гарантировала.

32-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Эн-Несири, 61, Ромеро, 75 - Абдон, 90+5

"Севилья": Нюланд — Навас (Хуанлу, 90+4), Баде, Рамос, Гудель (Акунья, 81), Окампос — Сумаре, Агуме (Сусо, 46), Оливер — Ромеро (Лукебакио, 81), Эн-Несири (Ламела, 90)

"Мальорка": Райкович — Маффео, Вальент (Антонио Санчес, 71), Раильо, Копете, Хауме Коста — Дани Родригес (Дардер, 71), Маскарель (Морланес, 71), Саму Кошта — Радоньич (Ларин, 60), Мурики (Абдон, 83)

Предупреждения: Саму Кошта, 21, Копете, 73

По теме
yellow-arrow
Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
yellow-arrow
Журналист: Байер интересуется Цыганковым
yellow-arrow
Барселона не получит от судейского комитета изображения VAR "гола" Ямала
Мальорка Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости