Давид де Хеа может вернуться в Ла Лигу

Контракт Давида Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" завершился в июне 2023 года и за это время он ни с кем не подписал ни одного контракта. Год отпуска, который подходит к концу, возвращает его на рынок с 1 июля. Многие команды обращались к его окружению с просьбой подписать контракт, но ответ всегда был одинаковым. Одной из таких команд, которые ищут вратаря, сейчас является "Бетис".

Команда из Севильи сейчас занимает 7 место и они находятся на расстоянии одной победы от "Реал Сосьедада", который находится в еврокубковой зоне. Итоговая позиция в турнирной таблице в значительной степени будет зависеть от летних подкреплений. Спортивный менеджмент "Бетиса" прочесывает рынок голкиперов и одним из претендентов является Давид де Хеа. Кроме того, вратарский состав может претерпеть полное обновление, поскольку будущее Руй Силвы остается под вопросом. У него контракт рассчитан до 2026 года, но великолепный сезон португальца не остался незамеченным. Если поступит хорошее предложение, то он может покинуть "Бетис". Также клуб может распрощаться с 41-летним Клаудио Браво, который фактически не играл в этом сезоне из-за травм.

Напомним, к Давид де Хеа является воспитанником мадридского "Атлетико", за который сыграл на взрослом уровне 2 сезона, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В английском клубе испанский голкипер провел 12 лет. В общем, в этих двух клубах Давид де Хеа получил 10 трофеев.