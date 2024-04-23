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Будет играть до 40 лет? Модрич хочет провести в Реале ещё один сезон

Испания
Обновлено

Планы изменились

Будет играть до 40 лет? Модрич хочет провести в Реале ещё один сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лука Модрич не намерен покидать мадридский "Реал".

По информации AS, 38-летний хавбек изъявил желание продлить контракт с "королевским" клубом ещё на один год.

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Отмечается, что выступления Модрича в двух важных играх против "Манчестер Сити" и "Барселоной" могут убедить руководство "сливочных" оставить его в составе команды на следующий сезон.

Действующее трудовое соглашение хорвата с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2024 в 12:25
Модрич молодец даёт фору молодым--удачи
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
23.04.2024 в 12:25
Модрич молодец даёт фору молодым--удачи
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
23.04.2024 в 12:19
Підтримую! Модрич має ще сил та натхнення кошмарити барсошлємазлів в Іспанії та лисих шарлатанів в Європі
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