Будет играть до 40 лет? Модрич хочет провести в Реале ещё один сезон

Лука Модрич не намерен покидать мадридский "Реал".

По информации AS, 38-летний хавбек изъявил желание продлить контракт с "королевским" клубом ещё на один год.

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Отмечается, что выступления Модрича в двух важных играх против "Манчестер Сити" и "Барселоной" могут убедить руководство "сливочных" оставить его в составе команды на следующий сезон.

Действующее трудовое соглашение хорвата с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Модрич сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал шесть голевых передач.