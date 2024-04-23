Барселона проявляет интерес к полузащитнику Челси

Каталонцы ищут возможности укрепить среднюю линию на следующий сезон. Руководство клуба решило возобновить свой интерес к Карни Чуквуемеку, который сейчас находится в "Челси".

Впрочем, в этом сезоне игрок очень редко появляется на поле. Поскольку игровое время является важным фактором для карьерного роста 20-летнего игрока, "Барса" считает, что это может стать ключевым моментом, чтобы воспользоваться неопределенностью на "Стэмфорд Бридж".

Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека провел 12 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.