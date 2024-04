Беллингем получил премию "Прорыв года" от Laureus

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил награду от Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года". Об этом сообщается в соцсетях премии.

В списке конкурентов 20-летнего англичанина были:

Стоит отметить, что Беллингем стал первым футболистом, который получил эту награду.

Также Джуд является главным фаворитом по версии издания Goal в гонке за "Золотой мяч".

???? Listen to the moment that @CarlosAlcaraz handed @BellinghamJude the Laureus World Breakthrough of the Year Award, in Madrid.#Laureus24 pic.twitter.com/7x9tusKkQo