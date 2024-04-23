Беллингем получил премию "Прорыв года" от Laureus

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил награду от Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года". Об этом сообщается в соцсетях премии.

В списке конкурентов 20-летнего англичанина были:

испанская футболистка Сальма Паральюэло ("Барселона")

американская теннисистка Коко Гауфф

китайский пловец Цинь Хайян

колумбийская футболистка Линда Кайседо ("Реал")

британский легкоатлет Джош Керр

Стоит отметить, что Беллингем стал первым футболистом, который получил эту награду.

Также Джуд является главным фаворитом по версии издания Goal в гонке за "Золотой мяч".