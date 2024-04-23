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Беллингем получил премию "Прорыв года" от Laureus

Испания

Великолепный сезон для лидера "сливочных"

Беллингем получил премию "Прорыв года" от Laureus

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил награду от Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года". Об этом сообщается в соцсетях премии.

В списке конкурентов 20-летнего англичанина были:

  • испанская футболистка Сальма Паральюэло ("Барселона")
  • американская теннисистка Коко Гауфф
  • китайский пловец Цинь Хайян
  • колумбийская футболистка Линда Кайседо ("Реал")
  • британский легкоатлет Джош Керр

Стоит отметить, что Беллингем стал первым футболистом, который получил эту награду.

Также Джуд является главным фаворитом по версии издания Goal в гонке за "Золотой мяч".

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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lubitel edy (Котлета)
23.04.2024 в 14:02
На TV разобрали самый спорный эпизод минувшего "Класико": "незафиксированный гол Ямаля". Первое, на чём сделали акцент ведущие - в момент касания мяча вингером "Барселоны" Кубарси, который мешал в этом эпизоде Лунину, находился в офсайде. По мнению RMTV, даже если бы мяч и пересёк линию ворот, гол пришлось бы отменить из-за положения вне игры защитника каталонцев. Что же касается самого потенциального взятия ворот, один из ведущих сказал следующее: "Очевидно, что никакого гола тут не было, хотя, будь в Ла Лиге технология определения гола, мы бы тут ничего не обсуждали. Мы же понимаем, что будь у них чёткий кадр с мячом, который полностью пересёк линию ворот, они бы эту фотографию распространили по всему свету. Любой, хотя бы один чёткий кадр - и он был бы абсолютно везде. Но таких кадров нет. После игры Лапорта допустил переигровку встречи, что очень смешно, учитывая что даже при голе этот мяч пришлось бы отменять из-за офсайда Кубарси. Но в ответ на это некоторые болельщики "Мадрида" просят переиграть все те чемпионаты, в которых победа доставалась "Барселоне", а параллельно, по совпадению, происходили выплаты Негрейре..."
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Комментарии 2
lubitel edy (Котлета)
23.04.2024 в 14:02
На TV разобрали самый спорный эпизод минувшего "Класико": "незафиксированный гол Ямаля". Первое, на чём сделали акцент ведущие - в момент касания мяча вингером "Барселоны" Кубарси, который мешал в этом эпизоде Лунину, находился в офсайде. По мнению RMTV, даже если бы мяч и пересёк линию ворот, гол пришлось бы отменить из-за положения вне игры защитника каталонцев. Что же касается самого потенциального взятия ворот, один из ведущих сказал следующее: "Очевидно, что никакого гола тут не было, хотя, будь в Ла Лиге технология определения гола, мы бы тут ничего не обсуждали. Мы же понимаем, что будь у них чёткий кадр с мячом, который полностью пересёк линию ворот, они бы эту фотографию распространили по всему свету. Любой, хотя бы один чёткий кадр - и он был бы абсолютно везде. Но таких кадров нет. После игры Лапорта допустил переигровку встречи, что очень смешно, учитывая что даже при голе этот мяч пришлось бы отменять из-за офсайда Кубарси. Но в ответ на это некоторые болельщики "Мадрида" просят переиграть все те чемпионаты, в которых победа доставалась "Барселоне", а параллельно, по совпадению, происходили выплаты Негрейре..."
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0
0
lubitel edy (Котлета)
23.04.2024 в 13:49
Справедливо. Тем более, так сладко унизил банкротов
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