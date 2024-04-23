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Беллингем получил премию "Прорыв года" от Laureus
Великолепный сезон для лидера "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил награду от Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года". Об этом сообщается в соцсетях премии.
В списке конкурентов 20-летнего англичанина были:
- испанская футболистка Сальма Паральюэло ("Барселона")
- американская теннисистка Коко Гауфф
- китайский пловец Цинь Хайян
- колумбийская футболистка Линда Кайседо ("Реал")
- британский легкоатлет Джош Керр
Стоит отметить, что Беллингем стал первым футболистом, который получил эту награду.
Также Джуд является главным фаворитом по
???? Listen to the moment that @CarlosAlcaraz handed @BellinghamJude the Laureus World Breakthrough of the Year Award, in Madrid.#Laureus24 pic.twitter.com/7x9tusKkQo— Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024
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