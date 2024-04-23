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Хави ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, чем к уходу из клуба - El Chiringuito TV
В скором времени ситуация прояснится
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно о текущей позиции Хави Эрнандеса относительно возможного ухода из "Барселоны".
Согласно информации журналистов El Chiringuito TV, на данный момент Хави склоняется к тому, чтобы продолжить свою работу в каталонском клубе, а не покидать его после окончания текущего сезона.
Напомним, ранее
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