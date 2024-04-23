Джокович - про Беллингема: В нём есть качества выдающего чемпиона

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" и первая ракетка мира Новак Джокович поздравил полузащитника "Реала" Джуда Беллингема с получением награды от Laureus World Sports Awards в номинации "Прорыв года".

"Я встретил Джуда в Мадриде и поздравил его с голом (в матче с "Барселоной" - прим.) и выдающимися достижениями, которых он достигает. Я не эксперт в футболе, но, наблюдая за его игрой, я заметил такие элементы, как менталитет, точность и концентрация. Он всегда старался бежать вперёд, и если ему это не удавалось - он выглядел расстроенным.

Я видел, как он серьезно, преданно и терпеливо ждал своего шанса. Джуду всего 20 лет, но в нём есть качества великого чемпиона. Он выглядит скромным, и я думаю, что он хороший и необыкновенный человек. Это те качества, на которые могут равняться дети", - заключил серб.