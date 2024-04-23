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Вильярреал впервые в истории может завершить чемпионат с большим количеством выездных побед, чем домашних
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Желтая субмарина" этот сезон проводит неудачно, учитывая результаты: подопечные Марселино почти весь сезон проводили во второй части турнирной таблицы и только в конце сезона удалось им подняться в первую десятку. Впрочем, "Вильярреал" в Ла Лиге впервые рискует завершить сезон с большим количеством выездных побед, чем домашних.
Команда из Кастельона выиграла пять игр дома в 16 матчах этого сезона, по сравнению с шестью победами на выезде за аналогичное количество сыгранных матчей. Эти цифры на своем поле являются худшим результатом "Вильярреала" на этой стадии сезона. "Желтой субмарине" осталось провести три домашних матча против "Райо Вальекано", "Севильи" и "Реала", а на выезде ей еще предстоит встретиться с "Сельтой", "Жироной" и "Осасуной".
Добавим, что "Вильярреал" имеет еще теоретические шансы на попадание в еврокубки: команда Марселино отстает от шестого места, которое занимает "Реал Сосьедад", на 9 очков.
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