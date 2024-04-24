  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал хочет продолжить сотрудничество с одним из своих ветеранов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал хочет продолжить сотрудничество с одним из своих ветеранов

Испания

Об этом сообщает AS

Реал хочет продолжить сотрудничество с одним из своих ветеранов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник королевского клуба Лукас Васкес сыграл ключевую роль в победе команды в последнем Эль-Класико. Испанец тогда заработал пенальти, забил гол и отдал результативную передачу. Это все не осталось незамеченным в руководстве "Реала".

"Сливочные" хотят отметить вклад Васкеса продлением контракта. Его нынешнее соглашение заканчивается в июне, но клуб хочет продлить его еще на один сезон. Способность Лукаса быть эффективной заменой Карвахалю не противоречит его возможностям играть в стартовом составе. Он один из игроков команды с лучшими показателями в физических тестах. Он очень надежный игрок. За последние три сезона у 32-летнего правого защитника было только две травмы, из-за которых он пропустил всего 13 игр.

Добавим, что в этом сезоне Лукас Васкес провел 32 матча, где отметился 2 голами и 6 передачами.

По теме
yellow-arrow
Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Куртуа: Лунин отлично себя чувствует, поэтому мне спешить некуда
yellow-arrow
Цыганков вернулся в общую группу Жироны
Реал (Мадрид) Лукас Васкес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости