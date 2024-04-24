Реал хочет продолжить сотрудничество с одним из своих ветеранов

Защитник королевского клуба Лукас Васкес сыграл ключевую роль в победе команды в последнем Эль-Класико. Испанец тогда заработал пенальти, забил гол и отдал результативную передачу. Это все не осталось незамеченным в руководстве "Реала".

"Сливочные" хотят отметить вклад Васкеса продлением контракта. Его нынешнее соглашение заканчивается в июне, но клуб хочет продлить его еще на один сезон. Способность Лукаса быть эффективной заменой Карвахалю не противоречит его возможностям играть в стартовом составе. Он один из игроков команды с лучшими показателями в физических тестах. Он очень надежный игрок. За последние три сезона у 32-летнего правого защитника было только две травмы, из-за которых он пропустил всего 13 игр.

Добавим, что в этом сезоне Лукас Васкес провел 32 матча, где отметился 2 голами и 6 передачами.