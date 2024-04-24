Президент Реала Перес посетил судей перед Эль Класико с Барселоной - Mundo Deportivo

Президент "Реала" Флорентино Перес перед матчем 31-го тура Ла лиги против "Барселоной" (3:2) спустился поприветствовать своих игроков и судейскую бригаду, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, присутствие Переса в подтрибунном помещении вызвало удивление у футболистов каталонского клуба. Вместе с функционером также находились арбитражный советник "сливочных" Мегия Давила и информатор Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Перес Ласа.

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Напомним, что встреча в итоге завершилась судейским скандалом из-за незасчитанного гола Ламина Ямала в ворота украинского голкипера Андрея Лунина.