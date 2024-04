Муньяин летом покинет Атлетик - хавбек провёл в клубе 15 сезонов

Полузащитник Икер Муньяин объявил о том, что покинет "Атлетик" после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Муньяин - воспитанник "Атлетика". В системе басков Икер провёл 19 лет. На протяжении своей карьеры 31-летний хавбек дважды становился обладателем Суперкубка Испании, а также выигрывал национальный Кубок.

В текущем сезоне Муньяин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.

❤ @IkerMuniain10 decides to leave Athletic Club while on top.



The Zurigorri legend will part ways with his boyhood club after achieving his dream of boarding La Gabarra as an Athletic champion.#AthleticClub ????