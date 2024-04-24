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Муньяин летом покинет Атлетик - хавбек провёл в клубе 15 сезонов
Воспитанник покидает родную команду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Полузащитник Икер Муньяин объявил о том, что покинет "Атлетик" после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Ты – лучшее, что было в моей жизни, но теперь, любовь моя, пришло время расстаться", – сказал испанец.
Муньяин - воспитанник "Атлетика". В системе басков Икер провёл 19 лет. На протяжении своей карьеры 31-летний хавбек дважды становился обладателем Суперкубка Испании, а также выигрывал национальный Кубок.
В текущем сезоне Муньяин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.
❤ @IkerMuniain10 decides to leave Athletic Club while on top.— Athletic Club (@Athletic_en) April 24, 2024
The Zurigorri legend will part ways with his boyhood club after achieving his dream of boarding La Gabarra as an Athletic champion.#AthleticClub ????
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