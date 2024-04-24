Муньяин летом покинет Атлетик - хавбек провёл в клубе 15 сезонов

Полузащитник Икер Муньяин объявил о том, что покинет "Атлетик" после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Ты – лучшее, что было в моей жизни, но теперь, любовь моя, пришло время расстаться", – сказал испанец.

Муньяин - воспитанник "Атлетика". В системе басков Икер провёл 19 лет. На протяжении своей карьеры 31-летний хавбек дважды становился обладателем Суперкубка Испании, а также выигрывал национальный Кубок.

В текущем сезоне Муньяин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.