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Клубы Саудовской Аравии устроили гонку за 34-летним форвардом Реала
Непростая дилемма для "Реала"
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эспаньола" Хоселу, который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, может сменить чемпионат в летнее трансферное окно.
Как сообщает Marca, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован целый ряд клубов из Саудовской Аравии.
Отмечается, что у "сливочных" есть возможность выкупа Хоселу за 1,5 млн евро, и главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хочет воспользоваться этой опцией.
Однако, окончательное решение по испанскому ветерану будет также зависеть от того, пополнит ли летом состав "Реала" Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне Хоселу провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три ассиста.
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