Клубы Саудовской Аравии устроили гонку за 34-летним форвардом Реала

Нападающий "Эспаньола" Хоселу, который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, может сменить чемпионат в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован целый ряд клубов из Саудовской Аравии.

Отмечается, что у "сливочных" есть возможность выкупа Хоселу за 1,5 млн евро, и главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хочет воспользоваться этой опцией.

Однако, окончательное решение по испанскому ветерану будет также зависеть от того, пополнит ли летом состав "Реала" Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Хоселу провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три ассиста.