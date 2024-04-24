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Клубы Саудовской Аравии устроили гонку за 34-летним форвардом Реала

Испания

Непростая дилемма для "Реала"

Клубы Саудовской Аравии устроили гонку за 34-летним форвардом Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Эспаньола" Хоселу, который сейчас выступает за мадридский "Реал" на правах аренды, может сменить чемпионат в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован целый ряд клубов из Саудовской Аравии.

Отмечается, что у "сливочных" есть возможность выкупа Хоселу за 1,5 млн евро, и главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хочет воспользоваться этой опцией.

Однако, окончательное решение по испанскому ветерану будет также зависеть от того, пополнит ли летом состав "Реала" Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Хоселу провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три ассиста.

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Хоселу Саудовская Аравия Реал (Мадрид) трансфер
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1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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lubitel edy (Котлета)
24.04.2024 в 14:49
футболисты Реала, каждому клубу мира нужны. Что-то не слышно, что кто-то хочет подписать игрока барсуков
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Комментарии 2
lubitel edy (Котлета)
24.04.2024 в 14:49
футболисты Реала, каждому клубу мира нужны. Что-то не слышно, что кто-то хочет подписать игрока барсуков
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Вarcelinius
24.04.2024 в 14:23
Ну дык Мбаба придет, то Хоселу нах...
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