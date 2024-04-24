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Мбаппе может потерять более 100 миллионов евро в случае трансфера в Реал
Готов ли на это Килиан?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе придётся пойти на финансовые уступки ради перехода в мадридский "Реал".
Как информирует инсайдер Рамон Альварес де Мон, Мбаппе может отказаться от бонусов за лояльность на сумму 89,6 миллиона евро, а также части своего оклада за этот сезон – 38,2 млн. Таким образом, в случае ухода 25-летнего француза "ПСЖ" сэкономит 127,8 млн. евро.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе пополнит состав "Реала" в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Килиан сыграл в 42 матчах во всех турнирах, и отметился 41 забитым голом и 6 результативными передачами.
???? Estos son los números que se están manejando entre el PSG y Mbappe en su salida.— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 24, 2024
- Mbappe perdona 89,6 millones de bono de fidelidad/prima de renovación
- Mbappe perdona 38,2 millones de salarios de esta temporada.
Me parece una barbaridad que Mbappe puede renunciar a 127,8… pic.twitter.com/K6g2SNHbDs
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