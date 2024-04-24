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Мбаппе может потерять более 100 миллионов евро в случае трансфера в Реал

Испания
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Готов ли на это Килиан?

Мбаппе может потерять более 100 миллионов евро в случае трансфера в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе придётся пойти на финансовые уступки ради перехода в мадридский "Реал".

Как информирует инсайдер Рамон Альварес де Мон, Мбаппе может отказаться от бонусов за лояльность на сумму 89,6 миллиона евро, а также части своего оклада за этот сезон – 38,2 млн. Таким образом, в случае ухода 25-летнего француза "ПСЖ" сэкономит 127,8 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе пополнит состав "Реала" в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Килиан сыграл в 42 матчах во всех турнирах, и отметился 41 забитым голом и 6 результативными передачами.

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Опубликовал: Александр Бураков
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