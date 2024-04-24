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Матчи Ла Лиги будут проходить заграницей

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Матчи Ла Лиги будут проходить заграницей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хавьер Тебас все еще имеет на повестке дня проект переноса матчей Ла Лиги за границу, как он пытался сделать некоторое время назад с матчем "Барса" - "Жирона", который он хотел организовать в Майами и привел к неудаче в конце концов.

"Я не знаю когда, но в следующий раз Ла Лига будет играть официальные матчи за рубежом, это может быть в сезоне 2025-26. Официальный матч в США укрепит наши позиции на американском рынке, который является вторым по величине для Ла Лиги после Испании. Приближаются очень конкурентные лиги, поэтому мы не можем всегда делать то же самое, иначе они нас обгонят", - заявил президент Ла Лиги, имея в виду тот факт, что НБА и НФЛ уже проводят матчи своих соревнований в Европе.

Напомним, что недавно Хавьера Тебаса обвинили в отсутствии технологии автоматического определения голов в чемпионате Испании, что приводит к ряду скандалов, как это произошло в недавнем Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной". Впрочем, руководство Ла Лиги считает эту технологию слишком дорогой.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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