Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона изучает возможность дополнительной продажи телевизионных прав
Испанцы намерены продать еще 24%
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" рассматривает возможность дальнейшей продажи активов, чтобы улучшить финансовую ситуацию.
Летом 2022 года испанцы продали 25% своих телевизионных прав на Ла Лигу на следующие 25 лет, а также 49% Barca Vision, общая на сумму составляет 667 миллионов евро.
С продажей телевизионных прав Sixth Street проблем не возникло, но с Barca Vision возникли трудности. Сейчас "Барселона" получила лишь 40 миллионов евро, тогда как еще 40 миллионов ожидались прошлым летом. Еще один платеж в размере 60 миллионов евро запланирован в конце этого сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Барселона" может продать еще 24% своих телевизионных прав. Это максимальный процент, который позволили продать члены клуба, но в таком случае у испанцев останется лишь 51% прав.
Популярное сейчас
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
- Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной