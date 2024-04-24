Барселона изучает возможность дополнительной продажи телевизионных прав

"Барселона" рассматривает возможность дальнейшей продажи активов, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

Летом 2022 года испанцы продали 25% своих телевизионных прав на Ла Лигу на следующие 25 лет, а также 49% Barca Vision, общая на сумму составляет 667 миллионов евро.

С продажей телевизионных прав Sixth Street проблем не возникло, но с Barca Vision возникли трудности. Сейчас "Барселона" получила лишь 40 миллионов евро, тогда как еще 40 миллионов ожидались прошлым летом. Еще один платеж в размере 60 миллионов евро запланирован в конце этого сезона.

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"Барселона" может продать еще 24% своих телевизионных прав. Это максимальный процент, который позволили продать члены клуба, но в таком случае у испанцев останется лишь 51% прав.