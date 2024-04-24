  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона изучает возможность дополнительной продажи телевизионных прав
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона изучает возможность дополнительной продажи телевизионных прав

Испания
Обновлено

Испанцы намерены продать еще 24%

Барселона изучает возможность дополнительной продажи телевизионных прав

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" рассматривает возможность дальнейшей продажи активов, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

Летом 2022 года испанцы продали 25% своих телевизионных прав на Ла Лигу на следующие 25 лет, а также 49% Barca Vision, общая на сумму составляет 667 миллионов евро.

С продажей телевизионных прав Sixth Street проблем не возникло, но с Barca Vision возникли трудности. Сейчас "Барселона" получила лишь 40 миллионов евро, тогда как еще 40 миллионов ожидались прошлым летом. Еще один платеж в размере 60 миллионов евро запланирован в конце этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Барселона" может продать еще 24% своих телевизионных прав. Это максимальный процент, который позволили продать члены клуба, но в таком случае у испанцев останется лишь 51% прав.

Читайте такжеМатчи Ла Лиги будут проходить заграницей
По теме
yellow-arrow
Лунин - о спорном моменте в Эль-Классико: Думаю, что мяч не пересек линию ворот
yellow-arrow
Матчи Ла Лиги будут проходить заграницей
yellow-arrow
Мбаппе может потерять более 100 миллионов евро в случае трансфера в Реал
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espanae
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости