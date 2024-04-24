Хавьер Тебас оправдывает отсутствие в Ла Лиге технологии автоматической фиксации гола

Споры вокруг "гола-призрака" Ламина Ямала во время воскресного Эль-Класико не утихают. Каталонцы все еще возмущены тем, что система VAR не смогла подтвердить забитый мяч.

Отсутствие технологии автоматической фиксации гола в Ла Лиге стало предметом жесткой критики. Если бы она была доступна, то смогла бы быстро решить спор.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оправдал позицию лиги относительно отсутствия такой системы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football