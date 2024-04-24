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Хавьер Тебас оправдывает отсутствие в Ла Лиге технологии автоматической фиксации гола

Испания
Обновлено

Ситуация вокруг Эль-Класико не утихает

Хавьер Тебас оправдывает отсутствие в Ла Лиге технологии автоматической фиксации гола

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Споры вокруг "гола-призрака" Ламина Ямала во время воскресного Эль-Класико не утихают. Каталонцы все еще возмущены тем, что система VAR не смогла подтвердить забитый мяч.

Отсутствие технологии автоматической фиксации гола в Ла Лиге стало предметом жесткой критики. Если бы она была доступна, то смогла бы быстро решить спор.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оправдал позицию лиги относительно отсутствия такой системы.

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"Это несовершенная технология - это первая причина. Но дело не только в этом: в течение сезона фантомные голы случаются три-четыре раза. Стоимость технологии очень высока для того использования: это означает инвестировать от 5 до 6 миллионов евро, чтобы использовать ее один раз, да и то с сомнениями".

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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