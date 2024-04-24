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Вингер Альмерии дисквалифицирован на пять матчей

Испания

Ларджи Рамазани вернется на поле лишь в последнем матче Ла Лиги

Вингер Альмерии дисквалифицирован на пять матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Альмерии" Ларджи Рамазани пропустит пять матчей сезона Ла Лиги из-за санкций, наложенных на него Комитетом по вопросам соревнований.

Бельгийский вингер не только получил дисквалификацию за двойное предупреждение в матче против "Вильярреала", но и был наказан за свое поведение. Арбитр матча Мигель Анхель Ортис Ариас зафиксировал в протоколе оскорбительные высказывания и действия Рамазани в его адрес.

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В результате, Рамазани дисквалифицирован на пять матчей "Альмерии". Игрок вернется на поле только в последнем матче этого сезона против "Кадиса".

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Источник:
LaLiga Extra
Опубликовал: Екатерина Власова
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