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Вингер Альмерии дисквалифицирован на пять матчей
Ларджи Рамазани вернется на поле лишь в последнем матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Альмерии" Ларджи Рамазани пропустит пять матчей сезона Ла Лиги из-за санкций, наложенных на него Комитетом по вопросам соревнований.
Бельгийский вингер не только получил дисквалификацию за двойное предупреждение в матче против "Вильярреала", но и был наказан за свое поведение. Арбитр матча Мигель Анхель Ортис Ариас зафиксировал в протоколе оскорбительные высказывания и действия Рамазани в его адрес.
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В результате, Рамазани дисквалифицирован на пять матчей "Альмерии". Игрок вернется на поле только в последнем матче этого сезона против "Кадиса".
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