Вингер Альмерии дисквалифицирован на пять матчей

Вингер "Альмерии" Ларджи Рамазани пропустит пять матчей сезона Ла Лиги из-за санкций, наложенных на него Комитетом по вопросам соревнований.

Бельгийский вингер не только получил дисквалификацию за двойное предупреждение в матче против "Вильярреала", но и был наказан за свое поведение. Арбитр матча Мигель Анхель Ортис Ариас зафиксировал в протоколе оскорбительные высказывания и действия Рамазани в его адрес.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В результате, Рамазани дисквалифицирован на пять матчей "Альмерии". Игрок вернется на поле только в последнем матче этого сезона против "Кадиса".