Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави остается на посту главного тренера Барселоны до 2025 года
Тренер Барсы передумал уходить
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Барселоны” Хави передумал покидать клуб по окончанию сезона 2023/24.
Ранее после поражения от “Вильярреала” (3:5) в январе этого года Хави публично заявил о своем намерении покинуть команду в конце сезона. Президент “Барсы” Лапорта пошел навстречу Хави. Однако ситуация со временем изменилась. В феврале и весной результаты команды улучшились, а руководство каталонского клуба испытывало проблемы с поиском достойной кандидатуры на замену Хави. Обе стороны начали склоняться к тому, чтобы продлить сотрудничество, и в среду они пришли к общему согласию.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как рассказывает Mundo Deportivo, сначала Хави и его брат Оскар Эрнандес встретились со спортивным агентом “Барселоны” Деко, а затем с президентом клуба Лапортой. Было принято решение, что Хави доработает свой контракт до лета 2025-го.
Лапорта намерен подтвердить эту информацию во время пресс-конференции в четверг.
Популярное сейчас
- В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин за рубежом
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
Комментарии 11