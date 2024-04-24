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Хави остается на посту главного тренера Барселоны до 2025 года

Испания
Обновлено

Тренер Барсы передумал уходить

Хави остается на посту главного тренера Барселоны до 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Барселоны” Хави передумал покидать клуб по окончанию сезона 2023/24.

Ранее после поражения от “Вильярреала” (3:5) в январе этого года Хави публично заявил о своем намерении покинуть команду в конце сезона. Президент “Барсы” Лапорта пошел навстречу Хави. Однако ситуация со временем изменилась. В феврале и весной результаты команды улучшились, а руководство каталонского клуба испытывало проблемы с поиском достойной кандидатуры на замену Хави. Обе стороны начали склоняться к тому, чтобы продлить сотрудничество, и в среду они пришли к общему согласию.

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Как рассказывает Mundo Deportivo, сначала Хави и его брат Оскар Эрнандес встретились со спортивным агентом “Барселоны” Деко, а затем с президентом клуба Лапортой. Было принято решение, что Хави доработает свой контракт до лета 2025-го.

Лапорта намерен подтвердить эту информацию во время пресс-конференции в четверг.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:41
Бедная Барса... ой вэй.
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Комментарии 11
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:41
Бедная Барса... ой вэй.
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0
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:35
А намутил же всё Деко. маленький хитрожопый Деко
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0
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:33
Ну Лапортус ты ж и долбоё@ина, хай бог милує. АЛКАЧ
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:26
Поздравляю Реал с чемпионством сезона 2024/25. Да, да вы не ослышались. А кубок Испании нннада? Та берите, ё@. А Суперкубок? Та без базара. Элькласики? Та сколько хотите.
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2024 в 23:18
Раз в год и палка стреляет… в кои веки шлемазлы сподобились на вменяемое решение.
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:11
чави - ПИЗ@АБОЛИЩЕ! Фу, как же он мне омерзителен. Барселонцы, вы согласны ещё год терпеть этого пыхатого подлого шлемазла и смотреть, как Барсу будут е@ать во все щели на всех фронтах? Я, НЕТ. За сим прекращаю болеть за Барсу, как ранее и обещал. Я своё слово держу, в отличии от петуха Витька. Честь имею господа. P.S. Прекращаю болеть за Барсу до полного изгнания (позорного) этих двух хитрожопых братцев из моей любимой команды. Год потерплю, не страшно. Нервы сберегу и здоровье.
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2024 в 23:19
Просто к тебя на полшестого. Отсюда и проблемы с восприятием
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Вarcelinius
24.04.2024 в 23:29
та иди броди дебил
 
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Romerik (YNWA)
24.04.2024 в 23:09
Ахах. Це як в дитинстві, коли дитину насварять, вона образиться і показово "збирає речі і йде з дому", а потім передумує, бо батьки пообіцяли дати цукерку і взагалі погода холодна. Завтра піду)) Один в один
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Вarcelinius
24.04.2024 в 22:50
Шлемазл просрал ВСЁ, шо только возможно, а его оставили.
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Вarcelinius
24.04.2024 в 22:47
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