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"Он нам солгал". Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера Реала

Испания

Игрок поделился своими воспоминаниями

"Он нам солгал". Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера команды Карло Анчелотти.

"На прошлой неделе, перед игрой против "Мальорки", Карло сказал нам, что если мы выиграем - это все, мы завоевали титул. Но после того, как мы победили, он сказал нам: "Я вам солгал".

Сейчас мадридский "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лизы и имеет 81 балл.

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Тони Кроос Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Мальорка
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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