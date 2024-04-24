"Он нам солгал". Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера Реала

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера команды Карло Анчелотти.

"На прошлой неделе, перед игрой против "Мальорки", Карло сказал нам, что если мы выиграем - это все, мы завоевали титул. Но после того, как мы победили, он сказал нам: "Я вам солгал".