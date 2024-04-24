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"Он нам солгал". Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера Реала
Игрок поделился своими воспоминаниями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о мотивации от главного тренера команды Карло Анчелотти.
"На прошлой неделе, перед игрой против "Мальорки", Карло сказал нам, что если мы выиграем - это все, мы завоевали титул. Но после того, как мы победили, он сказал нам: "Я вам солгал".
Сейчас мадридский "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лизы и имеет 81 балл.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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