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Помощник Лапорты: Хави станет частью новой Барселоны
Комментарий испанского функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте прокомментировал
"Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. Доверие к Хави есть и со стороны Деку. Решение подтверждено.
Хави доверяет нашему проекту. Вместе мы можем добиться больших успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем. В этом мы доверяем Хави, он настоящий каталонский парень. Он будет частью новой "Барселоны" на новом "Камп Ноу", - цитирует Юсте Barcablaugranes.
Действующий контракт Хави с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2024 года.
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