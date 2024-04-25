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Помощник Лапорты: Хави станет частью новой Барселоны

Испания

Комментарий испанского функционера

Помощник Лапорты: Хави станет частью новой Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте прокомментировал решение Хави Эрнандеса остаться на должности главного тренера команды.

"Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. Доверие к Хави есть и со стороны Деку. Решение подтверждено.

Хави доверяет нашему проекту. Вместе мы можем добиться больших успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем. В этом мы доверяем Хави, он настоящий каталонский парень. Он будет частью новой "Барселоны" на новом "Камп Ноу", - цитирует Юсте Barcablaugranes.

Действующий контракт Хави с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2024 года.

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Источник:
Barcablaugranes
Опубликовал: Александр Бураков
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