Помощник Лапорты: Хави станет частью новой Барселоны

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте прокомментировал решение Хави Эрнандеса остаться на должности главного тренера команды.

"Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. Доверие к Хави есть и со стороны Деку. Решение подтверждено.

Хави доверяет нашему проекту. Вместе мы можем добиться больших успехов. Нам нужно завоевывать титулы, мы все это знаем. В этом мы доверяем Хави, он настоящий каталонский парень. Он будет частью новой "Барселоны" на новом "Камп Ноу", - цитирует Юсте Barcablaugranes.