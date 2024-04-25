Президент ПСЖ: Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой идеей о создании Суперлиги

Президент "ПСЖ" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз раскритиковал возможность создания нового турнира в качестве альтернативы Лиге чемпионов.

"Я спросил Лапорту, когда они собираются завязать с этой глупой идеей о создании Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует.

Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире. Они принимают в ней участие, мы встречались в четвертьфинале. Надеюсь, что они скоро остановятся с этим, потому что это бессмысленно. Я всегда говорил, что двери для возвращения открыты", — приводит слова функционера Mundo Deportivo.