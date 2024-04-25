Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ: Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой идеей о создании Суперлиги
"Двери для возвращения открыты" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз раскритиковал возможность создания нового турнира в качестве альтернативы Лиге чемпионов.
"Я спросил Лапорту, когда они собираются завязать с этой глупой идеей о создании Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует.
Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире. Они принимают в ней участие, мы встречались в четвертьфинале. Надеюсь, что они скоро остановятся с этим, потому что это бессмысленно. Я всегда говорил, что двери для возвращения открыты", — приводит слова функционера Mundo Deportivo.
Также на эту тему высказался генеральный директор "Атлетико" и вице-президент ECA Мигель Анхель Хиль:
"Здесь мы много об этом говорим, но за пределами Испании Суперлига мертва. Что такое ECA, УЕФА и европейские лиги? Это защита соревновательной структуры. Если вы закроете соревнования для ряда клубов - вы разрушите мечты многих людей", - сказал Хиль.
Популярное сейчас
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- Решение Хави, крах Ливерпуля в дерби и ценник Лунина. Главные новости за 24 апреля
- Миколенко сыграл тайм в дерби. Эвертон - Ливерпуль 2:0. Обзор матча и видео голов
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО