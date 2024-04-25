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Президент ПСЖ: Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой идеей о создании Суперлиги

Испания

"Двери для возвращения открыты" (с)

Президент ПСЖ: Спросил Лапорту, когда они завяжут с этой глупой идеей о создании Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "ПСЖ" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи в очередной раз раскритиковал возможность создания нового турнира в качестве альтернативы Лиге чемпионов.

"Я спросил Лапорту, когда они собираются завязать с этой глупой идеей о создании Суперлиги. Для меня Суперлиги не существует.

Лига чемпионов – лучшее клубное соревнование в мире. Они принимают в ней участие, мы встречались в четвертьфинале. Надеюсь, что они скоро остановятся с этим, потому что это бессмысленно. Я всегда говорил, что двери для возвращения открыты", — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Также на эту тему высказался генеральный директор "Атлетико" и вице-президент ECA Мигель Анхель Хиль:

"Здесь мы много об этом говорим, но за пределами Испании Суперлига мертва. Что такое ECA, УЕФА и европейские лиги? Это защита соревновательной структуры. Если вы закроете соревнования для ряда клубов - вы разрушите мечты многих людей", - сказал Хиль.

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Жоан Лапорта Нассер Аль-Хелаифи Суперлига
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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