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Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет бельгиец?
Тибо близок к возвращению на поле
Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского голкипера Тибо Куртуа в матче Ла Лиги против "Кадиса".
"С Куртуа все в порядке, он поедет с нами на следующей неделе и будет готов сыграть с "Кадисом", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
Отметим, что матч 34-го тура Ла Лиги "Реал" - "Кадис" состоится 4 мая. Перед этим "сливочным" предстоит сыграть в чемпионате против "Реал" Сосьедада (26 апреля) и в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией" (30 апреля).
Куртуа в этом сезоне еще не играл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. В марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.
В отсутствие Куртуа в воротах играл украинец Андрей Лунин
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