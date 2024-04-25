Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа. В каком матче сыграет бельгиец?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти анонсировал возвращение бельгийского голкипера Тибо Куртуа в матче Ла Лиги против "Кадиса".

"С Куртуа все в порядке, он поедет с нами на следующей неделе и будет готов сыграть с "Кадисом", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Отметим, что матч 34-го тура Ла Лиги "Реал" - "Кадис" состоится 4 мая. Перед этим "сливочным" предстоит сыграть в чемпионате против "Реал" Сосьедада (26 апреля) и в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией" (30 апреля).

Куртуа в этом сезоне еще не играл, ведь в августе прошлого года разорвал крестообразную связку колена. В марте бельгиец вернулся в общую группу, но через две недели снова перенес операцию на колене из-за разрыва мениска.

В отсутствие Куртуа в воротах играл украинец Андрей Лунин