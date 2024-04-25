Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта подтвердил решение Хави остаться в Барселоне
Комментарий с пресс-конференции с участием функционера
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил
"Рад сообщить, что Хави продолжит работать на должности главного тренера "Барселоны". Ранее он сделал несколько заявлений с намерениями об уходе, но вчера он наделил меня своим энтузиазмом в отношении проекта и команды. У него есть желание продолжать побеждать и быть более конкурентоспособными.
Это отличная новость, что Хави останется с нами. Наша команда укрепляется и состоит из очень молодых игроков, "Барса" нуждается в стабильности. Хави – это образец для молодёжи, мы это видим. Сегодня я особенно рад, что совет директоров единогласно поддержал это решение", - передаёт слова Лапорты Mundo Deportivo.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Забил главный пенальти в истории Украины. Легенда Динамо празднует день рождения
- Решение Хави, крах Ливерпуля в дерби и ценник Лунина. Главные новости за 24 апреля
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 9