Лапорта подтвердил решение Хави остаться в Барселоне

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил решение Хави остаться в каталонском клубе на следующий сезон.

"Рад сообщить, что Хави продолжит работать на должности главного тренера "Барселоны". Ранее он сделал несколько заявлений с намерениями об уходе, но вчера он наделил меня своим энтузиазмом в отношении проекта и команды. У него есть желание продолжать побеждать и быть более конкурентоспособными.

Это отличная новость, что Хави останется с нами. Наша команда укрепляется и состоит из очень молодых игроков, "Барса" нуждается в стабильности. Хави – это образец для молодёжи, мы это видим. Сегодня я особенно рад, что совет директоров единогласно поддержал это решение", - передаёт слова Лапорты Mundo Deportivo.