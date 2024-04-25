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Лапорта подтвердил решение Хави остаться в Барселоне

Испания
Обновлено

Комментарий с пресс-конференции с участием функционера

Лапорта подтвердил решение Хави остаться в Барселоне

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил решение Хави остаться в каталонском клубе на следующий сезон.

"Рад сообщить, что Хави продолжит работать на должности главного тренера "Барселоны". Ранее он сделал несколько заявлений с намерениями об уходе, но вчера он наделил меня своим энтузиазмом в отношении проекта и команды. У него есть желание продолжать побеждать и быть более конкурентоспособными.

Это отличная новость, что Хави останется с нами. Наша команда укрепляется и состоит из очень молодых игроков, "Барса" нуждается в стабильности. Хави – это образец для молодёжи, мы это видим. Сегодня я особенно рад, что совет директоров единогласно поддержал это решение", - передаёт слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Жоан Лапорта Барселона Хави тренер
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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La Scala (Milano)
25.04.2024 в 16:12
Пропоную бартер: нам Хаві, вам Піолі
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0
0
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Комментарии 9
La Scala (Milano)
25.04.2024 в 16:12
Пропоную бартер: нам Хаві, вам Піолі
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2024 в 15:43
Ух еще раз
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0
0
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Вarcelinius
25.04.2024 в 15:07
Стабильность? В чём?
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0
1
lubitel edy (Котлета)
25.04.2024 в 15:11
может второй сезон будет более удачным. Например, отставание от Реала на 9 очков
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2
0
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Вarcelinius
25.04.2024 в 15:22
Для чавика это будет уже третий сезон. Даже четвёртый.
 
0
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sasha popov (Новомосковськ)
25.04.2024 в 15:01
У Мадрді вже шампанське розливаюґ(Олег Barselinys- мои соболезнования )
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0
2
avatar
Вarcelinius
25.04.2024 в 15:17
Спасибо Саша. Хотя знаешь... со вчерашнего дня уже не болит.Я бессилен против бесконечного тупизма руководства Барселоны. Я устал. Я ухожу. Но я вернусь.
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0
2
Dr. House (Поділля)
25.04.2024 в 16:03
"Я вже прийняв два фанфурика глоду і мені вже пох на Барсу"
 
1
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Dr. House (Поділля)
25.04.2024 в 16:06
Шарлатанець вже бив копитами в груди, що до кінця сезону не буде на сайт заходити і лише літом прокоментує турнірну таблицю. Як завжди збрехав, як і його кумир Трамп. Так само бреше і Барсел@х
 
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