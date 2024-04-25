Хави: В январе я думал, что уход будет наилучшим решением, но теперь считаю иначе

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил, почему он изменил своё решение об уходе из каталонского клуба после завершения текущего сезона.

"Вы знаете, что я большой болельщик "Барселоны" и всегда стараюсь сделать все возможное для клуба. Самое главное — думать о клубе. Когда мы встретились с президентом, я обозначил перед ним свою позицию. Чувствую большое доверие с его стороны и со стороны всего руководства.

Игроки тоже сыграли в этом важнейшую роль. Они заставили меня понять, что этот проект необходимо продолжать. Мы хорошо работаем. В январе я думал, что наилучшим решением будет уйти, но теперь считаю иначе", - сказал Хави на совместной пресс-конференции с президентом клуба Жоаном Лапортой.