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Хави: В январе я думал, что уход будет наилучшим решением, но теперь считаю иначе

Испания

Коуч "сине-гранатовых" дал публичное объяснение

Хави: В январе я думал, что уход будет наилучшим решением, но теперь считаю иначе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил, почему он изменил своё решение об уходе из каталонского клуба после завершения текущего сезона.

"Вы знаете, что я большой болельщик "Барселоны" и всегда стараюсь сделать все возможное для клуба. Самое главное — думать о клубе. Когда мы встретились с президентом, я обозначил перед ним свою позицию. Чувствую большое доверие с его стороны и со стороны всего руководства.

Игроки тоже сыграли в этом важнейшую роль. Они заставили меня понять, что этот проект необходимо продолжать. Мы хорошо работаем. В январе я думал, что наилучшим решением будет уйти, но теперь считаю иначе", - сказал Хави на совместной пресс-конференции с президентом клуба Жоаном Лапортой.

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Барселона Хави тренер
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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