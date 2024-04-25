Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: В январе я думал, что уход будет наилучшим решением, но теперь считаю иначе
Коуч "сине-гранатовых" дал публичное объяснение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил, почему он изменил своё решение об уходе из каталонского клуба после завершения текущего сезона.
"Вы знаете, что я большой болельщик "Барселоны" и всегда стараюсь сделать все возможное для клуба. Самое главное — думать о клубе. Когда мы встретились с президентом, я обозначил перед ним свою позицию. Чувствую большое доверие с его стороны и со стороны всего руководства.
Игроки тоже сыграли в этом важнейшую роль. Они заставили меня понять, что этот проект необходимо продолжать. Мы хорошо работаем. В январе я думал, что наилучшим решением будет уйти, но теперь считаю иначе", - сказал Хави на совместной пресс-конференции с президентом клуба Жоаном Лапортой.
- Читайте такжеЛапорта подтвердил решение Хави остаться в Барселоне
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Больше года без футбола. Экс-форвард Шахтера нашел новый клуб
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- Жирона впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО